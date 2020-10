Sappiamo tutti dell’importanza di lavare i denti dopo ogni pasto. Ma non è questo l’unico uso per cui è indispensabile lo spazzolino. Puoi sfruttarlo anche per pulire delicatamente la lingua. Eviterai così problemi di alito cattivo. Tutto qui? No: ecco perché dovresti usare uno spazzolino da denti sulle labbra.

Le cause delle labbra secche

In queste ventose giornate autunnali è normale ritrovarsi con le labbra secche e screpolate. Oltre che fastidioso, questo problema è antiestetico. Preferiremmo tutti avere le labbra morbide e vellutate, piuttosto che piene di pellicine. Come evitare questo problema? Innanzitutto, è importante bere molto. Assumere la giusta quantità di liquidi è fondamentale non solo d’estate, ma anche coi primi freddi. Soprattutto se si è malati. Raffreddore, febbre e stati influenzali causano infatti disidratazione, che si ripercuote sulla salute delle labbra.

In secondo luogo, è fondamentale proteggere le labbra dai fattori atmosferici. Il freddo e il vento intaccano lo strato oleoso che normalmente protegge la nostra bocca. Infine, attenzione anche all’alimentazione. Le carenze di calcio, ferro e alcune vitamine (soprattutto gruppo B, C e A) contribuiscono alla disidratazione della bocca. Cosa fare se però le labbra sono già piene di pellicine? Può venirti in aiuto uno strumento che si trova già nel tuo bagno. Ecco perché dovresti usare uno spazzolino da denti sulle labbra.

Come usare lo spazzolino da denti sulle labbra

Per esfoliare le labbra secche e farle tornare vellutate bastano un balsamo labbra e uno spazzolino da denti. Ecco come procedere. Applica un generoso strato di balsamo la sera, prima di andare a dormire. Se vuoi approfittarne per donare alle tue labbra un colorito rosato, prova la tinta idratante alla barbabietola (qui la ricetta per prepararla in casa). Al mattino, usa uno spazzolino bagnato per esfoliare delicatamente le labbra. L’importante è che abbia le setole morbide. Rimuoverai così il balsamo in eccesso assieme alle antiestetiche pellicine. Se lo spazzolino è troppo aggressivo per la tua pelle, utilizza al suo posto un panno umido. Puoi ripete questo trattamento tutte le sere, finché le tue labbra non saranno della morbidezza desiderata. Vedrai che in poco tempo avrai una pelle a prova di bacio!