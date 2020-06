Ecco perché dovresti usare la birra per pulire i tuoi gioielli d’oro. Lo so, può sembrare un po’ strano usare la birra per pulire i tuoi gioielli. Ma se lo farai i tuoi gioielli torneranno a splendere. Hai qualche gioiello d’oro che non indossi più perché ha cambiato colore nel corso degli anni, e ora sembra sporco? È un peccato, perché con questo semplice trucco si possono pulire facilmente i gioielli d’oro. Il tempo, l’aria e l’acqua possono rovinare i tuoi gioielli. L’ossidazione è il più grande nemico dei tuoi gioielli. Questa avviene quando un elemento chimico subisce una sottrazione di elettroni. Le causa più note possono essere l’ossigeno e il cloro ad esempio. Con l’ossidazione i vostri gioielli tenderanno ad essere più scuri e vecchi.

Ecco perché dovresti usare la birra per pulire i tuoi gioielli d’oro

L’oro è un metallo nobile ed è molto raro che si ossidi, ma non impossibile. Infatti la maggior parte dei gioielli in oro sono laccati oro, ma non sono oro puro. I tuoi gioielli in oro sono di solito realizzati in rame, nichel o zinco circondati da placcature in oro. Questi materiali possono ossidarsi, ed è per questo che i tuoi gioielli d’oro possono iniziare a cambiare aspetto per l’usura.

Immergi l’oro nella birra

Tutto ciò di cui hai bisogno per pulire i tuoi gioielli sono un po’ di birra e un panno pulito. Per fortuna la soluzione è abbastanza semplice, e la maggior parte delle persone avrà probabilmente già tutti gli ingredienti necessari a casa. Tutto ciò che serve è un bicchiere di birra. Metti semplicemente i tuoi gioielli d’oro in un bicchiere o in una ciotola di birra e lascialo riposare per una decina di minuti. Una volta passati i dieci minuti, tira fuori i gioielli e asciugarli con un asciugamano da cucina pulito o un panno. Vedrai che i tuoi gioielli brilleranno come mai prima d’ora. Torneranno al loro colore originale e sembreranno di nuovo nuovi.