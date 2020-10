Esistono dei fondi azionari e obbligazionari più o meno costosi, che consentono agli investitori di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità preferiti. Anche in base a soluzioni indicizzate. Gli investimenti sostenibili non sono adatti a tutti, ma sono interessanti per investitori che perseguono nuovi obiettivi finanziari. Per alcuni, sono strumenti utili per contribuire al raggiungimento di un cambiamento collettivo, specifico, e misurabile della nostra vita.

Ecco una guida a cura della Redazione Risparmio di ProiezionidiBorsa.

Escludere i settori ‘controversi’

Ecco perché dovresti scegliere i fondi sostenibili. Un portafoglio sostenibile può prevedere la rimozione di titoli pubblici, sia di debito che azionari. Titoli di società, che generino oltre il 25% dei loro ricavi da produzioni vietate. Oppure eliminare ogni esposizione alle obbligazioni o alle azioni in una società che opera in settori come quello della produzione di sistemi di armamento. Un gestore di fondi può decidere di escludere le azioni di società attive in settori controversi.

Eliminate, per esempio, l’investimento in aziende operanti nel settore tabacco, carbone per riscaldamento e armi costruite per l’uso sui civili. Un’altra selezione può riguardare fondi che puntano su una bassa esposizione alle fonti fossili e società che si prodigano per le basse emissioni di CO2.

Alcuni fondi sostenibili con capitale a rischio, prevedono che il valore e il reddito degli investimenti possano aumentare o diminuire. Ma non sono garantiti. Gli investitori potrebbero, dunque, anche non ricevere indietro i soldi investiti inizialmente.

Il passaggio dalle strategie tradizionali agli investimenti sostenibili, impiegherà meno di un decennio. Sempre più diffusamente i risparmiatori sceglieranno di effettuare investimenti sostenibili. Gli operatori professionali ipotizzano, infatti, che saranno immessi mille miliardi di dollari in asset indicizzati entro il 2029.

Attualmente, sempre più società comunicano dati a proposito delle pratiche di sostenibilità e forniscono informazioni esaustive. Le società impegnate a fare della sostenibilità una loro priorità, godranno di una migliore posizione per attirare azionisti a lungo temine. Questo perché peseranno di più sui nuovi indici mainstream e sui mercati.

Invece, le aziende che tarderanno ad adeguarsi troppo, susciteranno sempre più scetticismo da parte degli investitori.