Ecco perché dovresti mettere una foglia di cavolo sul seno. Tantissime donne lo fanno, mancate solo voi. Ma ora che leggerete questo articolo lo farete anche voi. Scoprite tutti i benefici della foglia di cavolo sul seno. Sono veramente straordinari.

La foglia di cavolo ha numerosi benefici sul seno, ne riduce il gonfiore, il dolore, il disagio che può causare l’allattamento e anche il fastidio di indossare un reggiseno scomodo. La foglia di cavolo secondo alcuni studiosi, ha le stesse proprietà dei magneti, ovvero sarebbe in grado di eliminare tutte le malattie e i disturbi dal nostro corpo. Se stai allattando metti le foglie di cavolo freddo sul seno, non solo ti darà un’azione di sollievo ma poi aiutare ad alleviarne il gonfiore.

I procedimenti

Metti il cavolo in frigorifero per un’ora. Quando è abbastanza freddo stacca le foglie esterne e gettale via. Prendi due foglie interne da utilizzare, lavale in acqua fredda. Poggia le foglie pulite sul seno facendo attenzione a non coprire i capezzoli. Se tieni le foglie lontano dai capezzoli, aiuterà la pelle intorno rimanere asciutta intatta, lascia le foglie per 20 minuti fino a quando non si riscalderanno. Rimuovile dal seno e ripeti se necessario.

Ovviamente se ti accorgi di avvertire uno strano prurito, rimuovi il tutto immediatamente! Alcune pelli infatti potrebbero non reagire benissimo al cavolo, quindi assicurati che la tua non sia troppo sensibile. Questo rimedio è fantastico anche per le gambe. Applica la foglia di cavolo sulla zona dove provi dolore e fissa il tutto con una garza. Aspetta un’oretta, seduto, mentre leggi un libro o guardi un film e poi rimuovi l’involucro. Cerca di ripetere questa operazione per circa tre volte al giorno, finché il dolore non sarà sparito. E ricorda: fai una doccia ogni volta dopo aver rimosso l’involucro.