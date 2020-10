La Francia ha iniziato dal 2018 a dire addio al telefono fisso e ormai sorgono dei dubbi anche a noi. Questo utilissimo strumento ci ha tenuto compagnia per tantissimi anni. Prima dei social e dei cellulari era l’unico modo per sentire amici e parenti in tempo reale.

Molti, quindi, ne sono legati più per nostalgia che per vera utilità. Per questioni pratiche, però, ormai il tempo di questo tipo di telefonia sembra agli sgoccioli. Ecco perché dovremo dire addio al telefono fisso.

L’era dello smartphone

C’è chi ancora storce il naso a sentirlo dire, ma questa è l’era dello smartphone. Con l’avvento dei cellulari le telefonate sono uscite dal salotto di casa o dalle cabine telefoniche.

Ora possiamo anche chiamare dalla cima delle montagne (non sempre!) in qualsiasi momento. Anche i costi sono a favore della telefonia mobile. Non spendiamo più decine di euro per conversazioni di pochi minuti.

Grazie alle tantissime offerte a prezzo fisso, dei principali operatori telefonici, possiamo chiamare praticamente gratis in tutto il Paese. Se anche i prezzi della linea fissa sono molto più contenuti in confronto al passato, tenere un telefono fisso significa comunque pagare due abbonamenti.

Ecco perché dovremo dire addio al telefono fisso

Secondo l’AGCOM sono sempre meno gli italiani che usano il telefono fisso. Dal 2011 al 2019 il loro numero si è ridotto di ben il 20%.

E anche le compagnie telefoniche lo sanno bene. Molte, infatti, stanno piano piano eliminando le linee in rame sostituendole con la fibra. Questo non ci obbligherà ad abbandonare il fisso. Ma le chiamate con questi telefoni passeranno attraverso internet e non più lungo la linea telefonica tradizionale.

Le offerte legate al telefono fisso sono, infatti, sempre più spesso vendute insieme a contratti internet per la casa. Se, quindi, ora possiamo fare tutto con lo smartphone, i pochi affezionati del telefono fisso rimasto dovranno rassegnarsi. Questo strumento sta subendo un’evoluzione che lo renderà sempre più dipendente da internet e, fra qualche anno, perfino obsoleto.