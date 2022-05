Un’arma a doppio taglio. L’importante è però saperla sfruttare a nostro favore. Facciamo riferimento al pane, ma non a quanto ne mangiamo, se faccia ingrassare, quante calorie abbia e via discorrendo. Parliamo di dove lo teniamo. La sua posizione in cucina è molto importante.

Prima di tutto ci teniamo a sottolineare come il pane debba essere custodito all’interno di un sacchetto di carta, oppure di cotone. Questo è importante se vogliamo evitare che il pane diventi duro dopo pochissimi giorni.

Va da sé che comunque il pane prima o poi diventerà duro, ma se lo teniamo all’interno di queste confezioni potrebbe durare qualche giorno in più.

Se non lo mangiamo subito, possiamo congelarlo e poi tirarlo fuori quando ne abbiamo veramente necessità. Non teniamolo fuori se non lo mangiamo, perché poi si butta. Ma il pane dove va tenuto?

Lo usiamo per assorbire gli odori

È un rimedio che alcune persone utilizzano quando cucinano cibi dall’odore molto forte, come i broccoli. La mollica del pane bianco è fenomenale se si vuole far assorbire gli odori della cucina. Per questo motivo viene inserito un pezzetto di pane con la mollica nella pentola con dell’acqua. Possiamo inserirla direttamente nella pentola dove stiamo cucinando, oppure usare un altro pentolino.

In ogni modo, per evitare di sprecare il cibo ci sono tantissimi altri rimedi che permettono di assorbire gli odori. Come ad esempio un batuffolo di cotone con un pochino di aceto.

Spesso ci affidiamo al pane raffermo e vecchio perché pensiamo non abbiamo una seconda possibilità. Ma in realtà esistono dei metodi per farlo tornare morbido come quando lo abbiamo comprato.

Ci sono quindi delle soluzioni che possiamo mettere in atto sul momento, ce ne sono altre che invece possono essere costanti nel tempo. Infatti possiamo preparare un liquido profumato da mettere in cucina per dare a quest’ambiente una piacevole fragranza.

Ecco perché dovremmo tenere il pane lontano dai cibi che hanno un forte odore

Proprio per questo suo potere assorbente, il pane bianco è in grado di assorbire gli odori, molto di più rispetto a quello scuro.

Se quindi si tiene vicino ai cibi che hanno un odore forte, questo potrebbe catturarli.

Allora è sempre meglio tenerlo distante da altri alimenti e chiuso in una busta. E ricordiamo che deve essere rigorosamente di carta oppure in cotone. E quindi ecco perché dovremmo tenere il pane lontano dai cibi molto odorosi.

