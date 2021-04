Con l’arrivo della bella stagione, possiamo tornare a fare esercizio all’aperto. Le palestre restano chiuse, ma almeno non siamo costretti ad allenarci a casa. Per cui mettiamoci una tuta ed usciamo, è sempre un buon momento per provare a dimagrire.

Ma chi non è molto esperto potrebbe chiedersi di cosa ha bisogno per andare là fuori e provare a fare esercizio. Offriamo quindi un utile consiglio che può aiutare molte persone. Ecco perché dovremmo sempre portare delle arance con noi quando facciamo esercizio.

I benefici di questo frutto

Le arance sono, in generale, un alimento che fa benissimo ed il cui consumo è sempre consigliato. Infatti, contengono delle sostanze che aiutano contro l’ossidazione delle cellule proteggendoci dai radicali liberi. Inoltre, aiutano contro lo stress e contro i disturbi cardiovascolari.

Semplicemente per questi motivi, esse dovrebbero essere parte integrante della nostra dieta. Un complemento importante ad una vita equilibrata in cui facciamo abbastanza movimento.

Perfette per chi si allena

Ma esse hanno anche utilità direttamente riguardante l’esercizio fisico. Innanzitutto, abbiamo parlato degli antiossidanti. Essi sono molto importanti perché aiutano ad eliminare tossine dal nostro corpo, alcune delle quali causano cattivo odore. Mangiandole frequentemente quindi arriveremo a fine dei nostri allenamenti forse stanchi e sudati, ma perlomeno non avremo un cattivo odore.

Esiste poi un secondo motivo per cui le arance fanno bene a chi fa esercizio. Ed è che sono degli ottimi deodoranti naturali. Può succedere che a volte andiamo in palestra e ci dimentichiamo il deodorante. Questo è un problema non da poco per chi non si fa la doccia direttamente in palestra.

La soluzione è presto detta: passiamo un’arancia sbucciata, o proprio la sua buccia, sulla nostra pelle a fine esercizio. Essa ci profumerà immediatamente e farà sentire molto di meno il cattivo odore di sudore.

Ecco perché dovremmo sempre portare delle arance con noi quando facciamo esercizio. Un semplice accorgimento di emergenza che però può esserci molto utile.

E se in primavera arriva qualche sporadica giornata fredda, andiamo ad allenarci lo stesso. Ci fa bene, come spieghiamo in questo articolo.