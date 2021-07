La sete è un segnale d’allarme del nostro corpo che ci fa capire se ci stiamo disidratando. Succede quando perdiamo più fluidi di quanto ne assumiamo.

Le ragioni possono essere molteplici. Può essere causato da medicine, una cattiva digestione e, ovviamente, il caldo.

A volte la disidratazione non si fa sentire solamente con la classica sensazione che noi chiamiamo “sete”. Se ci sentiamo di svenire, siamo stanchi, abbiamo la bocca secca o fatichiamo a concentrarci, sono tutti chiari sintomi di disidratazione. Ecco perché dovremmo provare queste alternative all’acqua se siamo sempre assetati o stanchi. Difatti, secondo diversi studi pubblicati su healthline, non sempre l’acqua basta per reintrodurre i liquidi necessari.

L’acqua di cocco dà al nostro corpo qualcosa in più rispetto all’acqua. Difatti ci fornisce elettroliti e carboidrati. Peraltro, previene un problema molto comune, quello dei crampi muscolari.

Per questo motivo, spesso viene assunta da sportivi, che consigliano però di berla lentamente per evitare di infastidire lo stomaco.

Il frutto estivo più amato ci viene in aiuto anche questa volta. Stiamo parlando del cocomero e del melone, che contiene altissime percentuali di acqua. Mangiare frutta del genere è particolarmente indicato per chi soffre facilmente di problemi di stomaco. Difatti, introduce liquido nel corpo più lentamente rispetto all’acqua di cocco.

Se vogliamo optare per il cocomero, ricordiamo di controllare questi cinque elementi chiave per scegliere sempre il più buono.

Frullati e bevande alla frutta

I frullati, o ‘smoothies’ in inglese, sono un’alternativa divertente e creativa al semplice bicchiere d’acqua. Tipicamente, sono un mix di latte o succo con verdure e frutta frullati insieme. Moltissime ricette si possono trovare su Internet. In alternativa, il mix si può basare interamente sulla fantasia del lettore.

Se abbiamo problemi di stomaco, aggiungere un po’ di zenzero o menta allo smoothie può fare dei veri miracoli.

L’ultima alternativa non è solo per bambini, ma validissima per tutti gli adulti che non soffrono di intolleranza al lattosio. Stiamo parlando, appunto, del latte. Il latte offre incredibili benefici per la salute, perché ricco di proteine, calcio, potassio e magnesio.

Il latte è, inoltre, un’ottima alternativa per chi ha poco appetito d’estate o si sente nauseabondo.