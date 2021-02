Ecco perché dovremmo mangiare molto più sedano

Il suo nome scientifico è “apium graveolens” e appartiene alla famiglia delle ombrellifere. Crudo o cotto che sia, questo vegetale è un toccasana per l’organismo, per un corretto regime alimentare e per il portafoglio.

In cucina siamo abituati ad usarlo soprattutto per condire sughi e zuppe, ma negli ultimi anni ha conosciuto una maggiore valorizzazione. Molti, infatti, lo usano per preparare ottimi centrifugati o estratti in abbinato con altra verdura o con la frutta. Sono molti i benefici e le proprietà di questo alimento. Scopriamoli insieme.

Gli elementi contenuti nel sedano sono veramente numerosi: potassio, fosforo, magnesio e calcio, vitamina C, vitamina K. Anche se in misura ridotta vi troviamo anche le vitamine del gruppo B e la vitamina E.

Il sedano, inoltre, è molto apprezzato per essere uno spezzafame molto leggero e sfizioso. Infatti, esso è composto per circa il 90% da acqua. Questa caratteristica lo rende uno dei cibi di tutti i giorni più diuretici e depurativi. La sua azione è molto efficace per eliminare i batteri che popolano i reni.

Nel sedano, poi, è contenuta la luteina. Quest’ultima è un potente antiossidante che preserva l’attività del cervello.

Il suo consumo è raccomandabile anche contro l’ernia iatale. Ma, soprattutto, è un ottimo alleato per chi soffre di ipertensione arteriosa. Un consumo regolare, infatti, contribuisce ad abbassarne i valori.

Il succo di sedano è indicato anche contro i reumatismi. Sortisce effetti se assunto costantemente.

Se amiamo fare gli apertivi, il sedano insieme ai finocchi e alle carote in pinzimonio rappresenta un’alternativa straordinaria al solito tagliere di salumi e formaggi. I secondi, ricchi di sale e di grassi, non sono il massimo per il colesterolo. Al contrario, il sedano è un ottimo alleato per far abbassare i suoi valori.

Dal sedano, infine, possiamo ottenere un prezioso olio essenziale dalle eccellenti proprietà antiossidanti.

