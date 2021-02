L’olio extra vergine di olive è alla base della dieta mediterranea, riconosciuta in tutto il mondo per le sue proprietà benefiche. Ma l’olio è il risultato della spremitura delle olive, un altro simbolo di tutta l’area di quello che i latini chiamavano “Mare nostrum”. Ecco perché dovremmo fare un pieno di antiossidanti giornaliero con questo alimento, ricco di nutrienti. Concentreremo la nostra attenzione in modo particolare sulle olive nere e le loro virtù. In parte conosciute, in parte no. Vediamole tutte assieme ai nostri Esperti della Redazione.

Prodigiose per la vista

Partiamo proprio da due azioni benefiche ma meno note quando mangiamo le olive: proteggere la vista e tutelare l’apparato digerente. Una decina o poco meno di olive nere contiene addirittura più del 10% della dose di vitamina A quotidiana, necessaria al nostro organismo. Da sole, contribuiscono al miglioramento della salute dei nostri occhi e sono quindi particolarmente consigliate a coloro che lavorano al computer. Ma, non solo, perché proprio grazie alla ricchezza di questa vitamina e degli antiossidanti, le olive aiutano a prevenire la cataratta. Assumere olio crudo come condimento e le olive aiutano inoltre a difendere le pareti dello stomaco e dell’intestino. I loro nutrienti creano uno scudo difensivo contro ulcera e gastrite, attivando gli ormoni difensivi del pancreas.

Ottima fonte di ferro

Ecco perché dovremmo fare un pieno di antiossidanti giornaliero con questo alimento, considerando anche la sua ricchezza di ferro. Quando parliamo di ferro nella nostra dieta, il pensiero va immediatamente alla carne rossa e gli spinaci. Ma, ora che lo sappiamo, non dimentichiamo che anche le olive nere sono una miniera di ferro, ma anche calcio, potassio e magnesio. Ciò significa, rinforzare e migliorare la produzione dei globuli rossi, elevare la qualità del nostro sistema immunitario e fornirci l’energia sufficiente per affrontare la giornata. E, sempre in materia di alimentazione e prevenzione, suggeriamo la lettura dell’approfondimento sottostante.

