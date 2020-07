Ecco perché dovremmo fare tutti i giorni acqua e sale. Scoprite tutti i benefici per il vostro corpo. Nessuno ve lo hai mai detto. Ma questo è un disinfettante che tutti noi abbiamo a casa. Non serve solo a disinfettare, ma anche contro quei brufoletti fastidiosi sulla pelle. In che modo? La redazione benessere di Proiezionidiborsa ha la risposta giusta per voi.

Acqua e sale non sono solo gli ingredienti per cucinare la pasta, oppure una storica canzone di Mina e Celentano. Ma questi due elementi, uniti, sono il perfetto disinfettante. Addio quindi a prodotti comprati in farmacia oppure ad acqua ossigenata. Da oggi in poi solo acqua e sale.

Ma per cosa posso usarla oltre a disinfettare le piccole ferite?

La soluzione salina è perfetta per trattare le infiammazioni di bocca e gengive. Per fare questo, è sufficiente sciogliere in un bicchiere d’acqua un cucchiaino di sale ed effettuare dei risciacqui più volte al giorno. Oltre al sale è possibile utilizzare anche il bicarbonato per questa specifica operazione.

Addio brufoli

Una soluzione di questo tipo può essere d’aiuto anche contro i brufoli. Basterà sciogliere del sale fino in un bicchiere d’acqua e poi tamponarne un po’ solo sulle zone interessate di viso e corpo due volte al giorno. La soluzione con questi due ingredienti è utile per ripulire la pelle e velocizzare la rimarginazione delle ferite provocate dalla rottura dei brufoli. Se vuoi sapere qual è la giusta skincare da fare clicca qui.

Cura per il raffreddore

La soluzione è ottima anche per curare il raffreddore. Va usata per effettuare dei lavaggi nasali, che permettono di ripulire le narici, liberando le vie aeree. Basterà unire un bicchiere di acqua pura, mezzo cucchiaino di sale e una presa di bicarbonato di sodio. Acqua e sale sono ottimi anche in caso di rinite, perché aiutano a respirare meglio.