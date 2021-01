Al mondo esistono due categorie di persone: quelle che dormono con i calzini e quelle che dormono senza calzini. Ecco ora ne aggiungiamo una terza, ovvero la categoria che dorme con i calzini bagnati. Be’ non proprio bagnati, ma il motivo risiede nei benefici che questa strana pratica ha sul corpo.

In un precedente articolo avevamo già affrontato il motivo per cui d’inverno arti come mani e piedi, sono freddi. Questo serve ad aumentare la circolazione sanguigna del corpo. Ecco perché dormire con i calzini bagnati: in sostanza per ricreare questa situazione. Ma vediamo meglio nello specifico.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Ecco perché dormire con i calzini bagnati

Dormire con i calzini bagnati serve a migliorare la circolazione sanguigna stimolando il sistema immunitario quando uno sta poco bene. Questa pratica è stata raccontata dalla dottoressa Katie Corazzo, naturopata americana, ma anche dalla Heartland Naturopathic Clinic. Quello da fare in realtà è molto semplice.

Si consiglia però, come sottolinea anche la stessa clinica, di usare questo metodo sicuri della diagnosi: insomma, è un metodo da utilizzare quando la temperatura del corpo aumenta. Inoltre questo metodo non va a sostituire le cure mediche normali, poiché la medicina naturopatica è un insieme di pratiche di medicina alternativa.

Spieghiamo il metodo

Bene, fatte le giuste premesse, ora possiamo vedere il metodo. La prima cosa da fare, prima di andare a dormire, è quello di prendere un paio di calzini in cotone e bagnarli con acqua fredda. Poi strizziamoli per bene. Ora bisogna riscaldare i nostri piedi. Quindi sarà necessario mettere i piedi in una tinozza piena di acqua calda per qualche minuto. Una volta che saranno belli caldi, asciugare i piedi e mettere i calzini bagnati di cotone. Ora sopra mettere dei calzini di lana. Ed ecco fatto, pronti per andare a dormire e dire addio all’influenza o naso chiuso.

Approfondimento

Ecco cosa usare e come fare per evitare i danni alla pelle durante l’inverno.