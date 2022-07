Piccoli segreti della cucina che vengono svelati. Molto spesso, quando cuciniamo, usiamo diversi utensili. Ci divertiamo tantissimo con padelle e pentole. Poi, una volta che abbiamo finito di cucinare, le mettiamo subito nella lavastoviglie. Chi non dovesse averla, invece, le mette nel lavandino e, finita la cena, laverà i piatti.

In padella possiamo cucinare moltissimi cibi: dalla carne al pesce, passando per i sughi. Quelli rossi con le melanzane, con la salsiccia, le polpette, tonno, pesce e asparagi. E poi subito, con il sugo rimasto nella padella, facciamo la famosa scarpetta prendendo dei pezzi di pane.

La tavola è dunque pronta e, quando anche il cibo lo sarà, ci possiamo sedere a mangiare. Ma, prima di farlo, non dobbiamo assolutamente mettere via la padella dove abbiamo cotto il sugo.

Sì, possiamo fare la scarpetta ma, oltre a quella, c’è un’altra cosa da fare assolutamente che quasi mai nessuno fai. Spesso accompagniamo i nostri pasti con del pane fresco. In ogni casa c’è sempre un bel pezzo di pane e molte volte a farlo siamo proprio noi.

Ecco perché dobbiamo mettere il pane sulla padella antiaderente con cui abbiamo cucinato prima di pulirla

Tagliamo dunque delle fette di pane e mettiamole nella padella sporca con cui abbiamo cucinato il sugo. Ora accendiamo il fuoco, se lo abbiamo spento, e facciamo abbrustolire un pochino le nostre fette di pane.

In seguito, invece di fare la scarpetta, prendiamo il sugo avanzato e mettiamolo sulle fette di pane e portiamolo a tavola come un gustoso antipasto. In questo modo il pane assorbirà per bene tutto il gusto del sugo che abbiamo cucinato e avrà un sapore ottimo.

Una volta che, quindi, abbiamo abbrustolito il pane nella padella, allora possiamo mettere quest’ultima a lavare. Ma solo dopo aver fatto ciò. Molte volte per abbrustolire il pane usiamo il forno, ma non è assolutamente necessario quando abbiamo una padella bella unta che possiamo usare.

Non dimentichiamo, poi, che a casa, se già facciamo il pane da soli, possiamo farlo impastandolo anche con il pomodoro. Il famoso pane rosso. Ma ovviamente non può finire così, perché possiamo fare anche i grissini al pomodoro. Possiamo usare la pasta sfoglia, se vogliamo fare prima, oppure possiamo usare la farina e il lievito.

E quindi, la prossima volta che ci troviamo a cucinare qualcosa, ecco perché dobbiamo mettere il pane sulla padella antiaderente con il sugo. Risultato finale: delle gustosissime bruschette.

