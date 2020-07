Il caldo è nemico del sonno, se non abbiamo la fortuna di una camera da letto sul mare o in montagna, o un bello split dell’aria condizionata. E, assieme al caldo, a torturarci nelle afose notti estive, il sudore che impregna le lenzuola e le federe. Ecco che si crea una situazione ambientale tale da farci passare la notte insonne e, la mattina successiva stanchi e arrabbiati. Con buona pace del lavoro e dei nostri poveri colleghi. In questo scenario non proprio positivo, protagoniste le lenzuola, che annidano batteri, acari, liquidi e microbi di ogni sorta. Ecco perché dobbiamo cambiare le lenzuola almeno una volta alla settimana è il consiglio del nostro “team” di esperti della redazione.

Cambiarle per almeno due validi motivi

Cambiare le lenzuola spesso, o dare loro aria, o trattarle con prodotti sanificanti serve a conseguire due obiettivi che sembrano uguali, ma non lo sono:

L’igiene, ossia tutte le misure che prendiamo per tutelare la salute

La pulizia, cioè la funzione di eliminazione dello sporco, dei batteri e dei microbi

Ricordiamo che tra cuscini, materassi, federe, lenzuola e coperte, potenzialmente si annidano milioni di esseri potenzialmente nocivi. Che possono anche vivere per settimane e mesi a spese nostre, nel nostro letto!

Un elenco deprimente

Alle volte elencare gli aspetti negativi della cosa è un viatico perfetto per prendere provvedimenti concreti. Avete mai seriamente pensato a cosa si nasconde nelle lenzuola in cui dormiamo? E in quelle in cui facciamo riposare i nostri bambini? Un elenco di mostri, degno di un film dell’orrore, ma utili a pensare: ecco perché dobbiamo cambiare le lenzuola almeno una volta alla settimana:

Funghi

Liquidi seminali

Sporcizia portata dall’esterno

Oli fisici e corporei

Sudore

Saliva

Urina e sedimenti del retto

Per non parlare degli acari

In mezzo a tutta questa lista di ospiti indesiderati, non dimentichiamoci dei più nocivi: gli acari. Possono transitarne nel nostro letto fino a 10 milioni. Sì, avete capito bene. E, con l’effetto di portarci:

Allergie

Asma

Difficoltà respiratorie

Infezioni ai polmoni

Se, terminato di leggere questo articolo, vi precipitate in camera a cambiare le lenzuola, vorrà dire che la nostra redazione ha colto nel segno, consigliandovi al meglio!

