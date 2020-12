Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dicembre per molti di noi è sinonimo di neve, regali, luci, Natale e Capodanno. Si tratta di un mese gioioso, in cui le famiglie si ritrovano e si rivive insieme dopo tanto tempo distanti.

Quest’anno, purtroppo, per la pandemia Covid 19 non sappiamo ancora bene ciò che ci è permesso fare o non fare, e non sappiamo quanto diverso sarà questo dicembre dagli altri. C’è, tuttavia, una domanda che in molti si pongono ed è proprio sull’origine del nome di dicembre. Come mai dicembre si chiama così? Da dove ha origine il suo nome? Ecco perché dicembre si chiama così.

Calendario romano

Per capirlo dobbiamo sforzarci di tornare ai tempi dell’antica Roma, e in particolare della Roma Repubblicana. Più precisamente, stiamo parlando del primo secolo avanti Cristo in cui la città dei sette colli ha visto un giovane e brillante militare acquisire sempre più potere, ovvero Giulio Cesare.

In quel tempo, i romani consideravano gli anni come successione di campagne militari. Per ragioni legate alla logistica, al clima e alle condizioni temporali, le campagne militari partivano durante la stagione che noi chiamiamo primavera.

In particolare, sembra proprio marzo il mese in cui i generali lasciavano la città eterna per conquistare territori vicini o difendersi da attacchi nemici. A marzo, quindi, si celebrava l’avvento dell’anno nuovo, e se contiamo i mesi che separano marzo a dicembre scopriamo che sono proprio dieci. Dicembre, infatti, è il decimo mese del calendario romano, così come settembre il settimo, ottobre l’ottavo e novembre il nono.

Inoltre, gli studiosi affermano che luglio e agosto seguissero anche loro questa numerazione, essendo appunto il quinto e il sesto mese dell’anno romano. Giulio Cesare però, e più tardi Augusto, vollero avere un mese dedicato a loro. Ecco perché luglio (Iulius) e agosto (Augustus).

Ecco, quindi, perché dicembre si chiama così.