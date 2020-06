Ecco perché d’estate è importante mangiare tanta frutta. Arriva l’estate e con essa anche il caldo. In molte città si fa veramente fatica ad uscire se non si vuole tornare a casa completamente bagnati. Ma il caldo quali effetti ha sul nostro corpo? Sudare sicuramente fa bene, ma fino ad un certo punto. Perché si perdono tantissimi liquidi che invece servono ad idratare la pelle. Ed anche tutto il corpo. L’estate ad esempio a causa del caldo provoca anche una maggiore perdita di sali minerali. Non è nulla di grave per la nostra salute, però può generare un fastidioso senso di stanchezza costante nonostante il nostro riposo. Il caldo dell’estate provoca spesso una sensazione di spossatezza molto fastidiosa, ma la frutta può aiutarci. Ecco come aumentare il consumo di questi alimenti senza sforzo e perché è importante mangiare frutta d’estate.

Ecco perché d’estate è importante mangiare tanta frutta

Aumentare il consumo di frutta in estate è importante per reintegrare al meglio i sali minerali, acqua e zucchero che abbiamo perso durante la giornata a causa del caldo. Di regola vale sempre l’idea delle cinque porzioni di frutta al giorno, possibilmente di colori diversi. Una buona idea per assumere più frutta in estate è quella di sfruttare i pasti più leggeri. Potete anche provare la versione frullata dei vostri frutti preferiti, oppure, se preferite tagliate la frutta in pezzi e aggiungete lo yogurt.

Un’altra ottima possibilità per inserire frutta nella propria dieta è rappresentata dallo spuntino a metà mattina. Anche lo spuntino pomeridiano è un ottimo momento per gustarsi un frutto. Durante la giornata potreste provare dei centrifugati, dei succhi oppure dei frullati. Un sistema veloce, così da ottimizzare anche il tempo. A cena può essere una bella idea quella di mangiare un classico prosciutto crudo con il melone. Dopo i pasti preferite un semplice frutto come dolce.