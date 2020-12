Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I capelli puliti sono il sogno di ogni persona. Vedere la propria chioma sporca e oleosa, infatti, sicuramente non è il massimo. Ed è proprio per questo che bisogna prendersi cura del proprio capello, cercando anche di non stressarlo con un’eccessiva quantità di prodotti. Infatti, a volte, ci si può lavare i capelli anche senza shampoo. Questa pratica rivoluzionaria sta iniziando a conquistare sempre più persone!

Dunque, ecco perché da oggi tutti laveranno i capelli con questo metodo che non li farà rovinare e li renderà splendenti!

Per prima cosa, bisognerà preparare il cuoio capelluto

Prima di tutto, bisognerà pettinare i capelli con molta cura e, successivamente, iniziare a massaggiare il cuoio con delicatezza, cercando di non usare mai le unghie. I movimenti da fare dovranno essere veloci e piccoli, come se ci si stesse grattando. Questo dovrebbe sciogliere il sebo presente sul cuoio. Poi, bisognerà far scorrere le dita su tutti i capelli separati in piccole ciocche, dalla radice alla punta. Ora, i capelli andranno nuovamente spazzolati, sempre in ciocche molto piccole, dalla testa fino alle punte, facendo attenzione che non ci siano eventuali nodi.

Ecco come lavare i capelli

Dopo aver eseguito il primo passaggio, bisognerà aspettare un paio d’ore e poi sarà il momento di lavare i capelli. Bisognerà usare dell’acqua molto calda, ma non bollente. E ora si dovrà ripetere la prima operazione, massaggiando il cuoio capelluto e facendo scorrere le dita lungo delle ciocche separate, dalla radice alla punta. Bisognerà dare molta attenzione all’attaccatura dei capelli, e si dovrà stare attenti a non tralasciare alcuna ciocca. E adesso, risciacquiamo i capelli con un po’ di acqua fredda. Dato il periodo invernale, questo passaggio può essere eseguito anche a testa in giù, dopo che si è già usciti dalla doccia.

E ora ecco come asciugarli per assicurare una riuscita perfetta

E ora bisognerà asciugarli. Per prima cosa, si devono tamponare i capelli con un asciugamano in microfibra, stando attenti però a non frizionarli. Pettiniamoli ora con un pettine. Dopodiché andiamo nuovamente a massaggiarli, questa volta anche con l’aiuto di un olio naturale. Ora, bisognerebbe lasciare asciugare i capelli in modo naturale. Dato l’inverno, però, per non rischiare di ammalarsi, basterà lasciarli un paio di minuti, per poi passare delicatamente il phon il più lontano possibile e a una potenza molto bassa. Questo processo andrà attuato una o due volte a settimane, e dopo una quindicina di giorni darà dei risultati stupefacenti!

