Le melanzane sono uno dei cibi più gustosi che ci siano. Questo perché si prestano a moltissime varianti. Infatti, le si può cucinare in un’infinità di modi, accostandole a diversi alimenti e divertendosi sempre con nuove combinazioni. Ma ci sono delle ricette che sono sicuramente più facili da preparare. Perciò, per chi non è un vero e proprio mago ai fornelli, questo piatto sarà la scelta più azzeccata. Per stupire gli ospiti o semplicemente per una cena al volo. E allora, ecco perché cucinare le melanzane in questo modo potrebbe migliorare la serata di tutta la famiglia.

Tutti gli ingredienti necessari

Gli ingredienti necessari per realizzare questa gustosissima ricetta sono pochi e facilmente reperibili nelle cucine e nei frigoriferi di tutta Italia. Vediamo quali sono:

1 melanzana

sale

olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di origano

pomodorini

200 g di mozzarella

Ora, basterà solo sapere come usarli. Il processo sarà talmente semplice che anche chi non è un esperto in cucina potrà godere di questo piatto delizioso. Dunque, questa ricetta racchiude gusto, semplicità e praticità: ecco perché cucinare le melanzane in questo modo potrebbe migliorare la serata di tutta la famiglia!

Come preparare questa gustosa ricetta

Per prima cosa, bisognerà tagliare le melanzane a fette alte all’incirca 2 cm e ungerle con dell’olio. Dopo aver spruzzato un po’ di origano, si potrà passare al taglio dei pomodorini. Quando i primi ingredienti saranno pronti, si dovranno mettere tutte le fette di melanzane su una teglia coperta da della carta forno. Su ogni melanzana, poi, si dovranno spargere i cubetti di pomodori. Fatto ciò, bisognerà infornare per almeno 20 minuti, mettendo la temperatura a 180°. Trascorso questo tempo, si dovranno mettere dei pezzi di mozzarella tagliata a rondelle su ogni melanzana, infornando nuovamente fino a che la mozzarella non si sarà sciolta.

