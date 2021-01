La verza è la classica verdura invernale, perfetta per essere gustata semplicemente con un po’ di olio oppure per essere lavorata in ricette più elaborate.

Una delle ricette particolari e super gustose in cui può essere utilizzata la verza sono le lasagne. Infatti, in questa ricetta, le foglie della verza andranno a sostituire la pasta fresca che, di solito, caratterizza questo piatto.

In questo incredibile modo si trasforma la verza da semplice contorno a vera e propria protagonista del pasto e della tavola. Gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa in passato hanno spiegato come pulire velocemente la verza.

Ecco perché cucinare la verza in questo incredibile modo la renderà protagonista della tavola.

Gli ingredienti

La lista degli ingredienti per quattro persone:

a) 14 foglie di verza;

b) una cipolla;

c) due carote;

d) 300 grammi di manzo macinato;

e) 300 ml di acqua;

f) 70 ml di vino rosso;

g) 100 g di burro;

h) 1 l di latte fresco intero;

i) 100 grammi di farina;

l) rosmarino, quanto basta;

m) sale, quanto basta;

n) pepe, quanto basta;

o) passata di pomodoro, quanto basta;

p) parmigiano reggiano grattugiato, quanto basta.

Preparazione del ragù

Il primo passo sarà preparare il ragù con cui verranno condite le lasagne. Dopo aver lavato la verdura bisognerà pulirla e tagliare la carota e la cipolla.

Versare l’olio evo in una pentola e unire il trito di carote e cipolla, se si vuole può essere aggiunto uno spicchio d’aglio schiacciato.

Il tutto dovrà rosolare per circa dieci minuti a fuoco lento, mescolando ogni tanto con un cucchiaio di legno.

Una volta che il soffritto sarà pronto, unire la carne di manzo da far cuocere per ulteriori dieci minuti e da sfumare con il vino rosso. Una volta che il vino sarà evaporato aggiungere la passata di pomodoro, acqua e il rosmarino.

A questo punto il ragù dovrà cuocere a fuoco lento per un paio d’ore. Controllare la cottura ogni venti minuti aggiungendo acqua al bisogno.

A fine cottura salare e pepare a piacimento.

Prepariamo la verza

La verza andrà lavata accuratamente prima essere tagliata. Eliminare il torsolo e ricavare circa quattordici foglie che andranno lessate in acqua bollente salata.

Le foglie della verza andranno passate nell’acqua dai cinque ai dieci minuti un po’ per volta. Le tempistiche dipenderanno dallo spessore della foglia.

Una volta lessate bisognerà metterle ad asciugare su un canovaccio.

La besciamella

Mentre il ragù cuoce e la verza asciuga concentrarsi sulla preparazione della besciamella. In un pentolino andrà fatto scaldare il latte e in un altro bisognerà sciogliere 100 grammi di burro.

Spegnere il fuoco e aggiungere la farina al burro mescolando attentamente con una frusta per evitare il formarsi di grumi.

Rimettere il composto sul fuoco, aggiungere un po’ di sale e continuare la cottura a fuoco lento prima di aggiungere un po’ di latte. Sempre continuando a mescolare unire il resto del latte.

Lasciare sul fuoco per circa cinque minuti, fino a quando la salsa non inizierà a bollire.

Prendere una teglia e versare sul fondo la besciamella su cui andranno adagiate le foglie di verza.

Sulle foglie distribuire il ragù, la besciamella, il formaggio grattugiato e ricoprire il tutto con altre foglie creando diversi strati.

Continuare fino al termine degli ingredienti e cuocere in forno statico a 200 gradi per circa mezz’ora.

Ecco svelato, dunque, perché cucinare la verza in questo incredibile modo la renderà protagonista della tavola.