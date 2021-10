Oggi abbiamo mille opzioni a disposizione quando si tratta di fare la spesa. Sono soprattutto i grandi supermercati a offrirci una gamma prima impensabile di prodotti. Ma come molti hanno scoperto a proprie spese, non tutti i prodotti presenti al supermercato sono propriamente salutari per il nostro organismo.

Ma come fare a distinguere in maniera veloce e intuitiva quali cibi mettere nel carrello senza indugio, e quali invece dovremmo limitare? In realtà c’è una regola molto semplice. Dipende da in quale corsia sono esposti.

Ecco perché ci conviene evitare le corsie centrali del supermercato quando andiamo a fare la spesa

La prossima volta che andiamo al supermercato, cerchiamo di notare la disposizione dei prodotti. Vedremo che nelle corsie centrali sono di solito esposti i prodotti a lunga conservazione e i cibi processati. Questo avviene per una ragione pratica: gli alimenti deperibili hanno bisogno di refrigerazione, e le prese elettriche per i frigoriferi sono disposte lungo le pareti.

Dunque, i prodotti freschi tendono ad essere lungo le pareti, e quelli processati nel mezzo. Ma la scienza ci dice che per una dieta salutare bisogna limitare il più possibile i cibi processati. Il modo più pratico per farlo è evitare le corsie centrali del supermercato per non cadere in tentazione. È una regola semplicissima che ci permette di risparmiare tempo e non soccombere alle tentazioni. Ecco perché ci conviene evitare le corsie centrali del supermercato quando andiamo a fare la spesa.

Qualche consiglio per fare scelte più sane

Questo trucco può aiutarci ogni giorno. Evitando le corsie centrali del supermercato saremo meno tentati di mettere nel carrello cibi che non ci fanno bene se consumati troppo frequentemente. Adottiamo quindi questa strategia quando facciamo la spesa: cerchiamo di frequentare solo le corsie dove ci sono i prodotti più freschi e più salutari. Dirigiamoci verso il reparto ortofrutta e cerchiamo di acquistare cibi meno processati possibile. Anche legumi e cereali secchi possono aiutarci a mantenere una dieta più salutare.

I cibi pronti non sono ovviamente tutti da evitare, ma la buona regola è di cercare di non consumarli regolarmente. Se sappiamo che i cibi meno sani generalmente si trovano nelle corsie centrali, saremo più disposti ad evitarli.

A proposito di scelte al supermercato: molti non sanno che i supermercati usano questo trucco per convincerci a scegliere di più. Ecco come non cadere in trappola.