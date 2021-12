Avere tanti soldi è il desiderio di (quasi) tutti noi. Chi non vorrebbe svegliarsi una mattina e trovare all’improvviso un conto in banca da capogiro? I sogni son desideri, ma ci hanno insegnato che sognare non costa nulla. Ecco quindi che ci è concesso fantasticare con la mente e pensare a quante cose potremmo fare se guadagnassimo fior di quattrini ogni mese.

Ognuno di noi sa bene che per avere un invidiabile conto in banca bisogna lavorare e fare tanti sacrifici, ma c’è anche qualcosa di più. Siamo sicuri che la nostra ricchezza o povertà non sia già scritta nelle stelle? Molti forse non ci crederanno, ma un’antica leggenda narra che possiamo scoprire se un giorno diventeremo milionari come Paperone semplicemente guardando le nostre mani. Scopriamo subito qualcosa di più.

Ecco perché chi sogna di diventare ricco dovrebbe guardare le dita della sua mano

Secondo la tradizione cinese, basta guardare le linee delle proprie dita per predire il nostro futuro monetario.

Infatti, possiamo trovare due tipi di segni sui polpastrelli. Il primo si chiama “bou” e si caratterizza per cerchi concentrici, mentre il secondo è il “bo ji”, formato da cerchi non chiusi.

Il termine bou indica in cinese un tipo di vaso, diversamente dal bo ji che significa letteralmente paletta. Bene, a questo punto non ci resta che osservare i nostri polpastrelli e controllare se le linee formano dei cerchi chiusi o presentano sempre un’uscita. Nel primo caso, siamo destinati a diventare ricchi e a mantenere il nostro denaro, nel secondo ahimè, ci toccherà una sorte avversa.

Tra leggenda e realtà

Sembrerà strano e in parte assurdo, ma sappiamo bene che ogni popolo ha le sue credenze che si porta dietro sin dai tempi più antichi.

È curioso e divertente scoprire nuovi aneddoti sulla realtà e il Mondo che ci circonda, ma ricordiamoci sempre di prenderli con le pinze. Un po’ come l’oroscopo, certe leggende non vanno interpretate alla lettera, bensì con la giusta leggerezza.

Fa sempre piacere leggere qualcosa che non sia necessariamente frutto di studi e scoperte scientifiche, talvolta pesanti e complesse. La vita di tutti i giorni richiede un pizzico di semplicità e cerchiamo di godercela con queste tradizioni provenienti da tutto il Mondo.

