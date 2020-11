Il visone è una pelliccia ambita, fa parte delle collezioni di alta moda delle case più famose di questo universo per pochi. Una notizia molto recente potrebbe renderla ancora più preziosa tanto che chi possiede una pelliccia di visone a breve potrebbe avere una fortuna.

Cosa sta succedendo con i visoni

Questa notizia purtroppo è un po’ triste, perché ci sarà di mezzo l’eliminazione di milioni di visoni a causa di un pericolo letale. Il Governo della Danimarca ha deciso di abbattere ben 17 milioni di visoni da allevamento. Ecco le parole del giovane primo ministro donna Mette Frederiksen, con cui spiega il provvedimento: “Siamo il più grande produttore mondiale di pellicce di visone e gli studi scientifici provano che la variante mutante del virus di cui i visoni sono portatori appare resistente a ogni tipo di vaccino anti-Covid 19 in preparazione o quasi pronto. Il rischio è troppo alto e non voglio che ci carichiamo sulle spalle la responsabilità di aprire la porta a un nuovo Covid 19 immune al vaccino in nome del nostro interesse all’export di pellicce. Dunque la decisione estrema è inevitabile, nell’interesse del mondo intero”.

Le conseguenze in Italia

La Danimarca, dopo la Cina, è il paese più grande per l’allevamento di visoni. La Lega animalista italiana si è rivolta al nostro Governo con queste parole: “Ci appelliamo per l’ennesima volta al Governo italiano […] affinché decidano finalmente di vietare definitivamente in Italia l’allevamento di visoni e di animali per la produzione di pellicce” (notizie ANSA).

Ecco perché chi possiede una pelliccia di visone potrebbe avere una fortuna

Se come probabilmente succederà, si bloccherebbero gli allevamenti o si abbatterebbero i visoni attualmente presenti, si avrebbe una conseguenza sulla produzione. La pelliccia di visone diventerebbe merce difficile da reperire e il suo prezzo schizzerebbe alle stelle. Le persone che posseggono questa pelliccia potrebbero trovarsi fra le mani una piccola fortuna, un valore alto perché divenuto prezioso. Si conservi bene la pelliccia di visone perché a breve potrebbe valere un fortuna.