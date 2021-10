La tecnologia ha modificato il nostro modo di relazionarci con gli altri e di esprimere le proprie idee. WhatsApp, più di altre App, ha contribuito a questa sorta di rivoluzione, grazie alla messaggistica istantanea e alla possibilità di inviare note vocali.

Comunicare attraverso audio più o meno lunghi, inviarsi foto, video e messaggi in tempo reale, fare addirittura videochiamate: la tecnologia è tutto questo. C’è ben altro, però, nel panorama della messaggistica istantanea e delle comunicazioni via WhatsApp.

Infatti, negli ultimi tempi, l’App più utilizzata in Italia e forse anche nel Mondo, ha permesso ai suoi utenti di cancellare i messaggi inviati. Magari inviati per errore o su ripensamento, abbiamo capito qualche secondo dopo che era il caso di rimuoverli. Inoltre, chissà quante volte ci sarà capitato di sbagliare mittente ed ecco che l’App ci permette di rimediare ai nostri errori. Ma attenzione, perché bisogna precisare un dato molto importante.

Messaggi eliminati e visualizzazione

Fino a poco tempo fa, ogni volta che volevamo cancellare un messaggio appena inviato, bastava cliccare sul testo, premere elimina e scegliere l’opzione. A quel punto, avremmo potuto selezionare se rimuoverlo solo per noi o anche per il mittente, ma solo se lui non lo avesse ancora aperto.

Forse non tutti sanno, però, che ci sono stati dei cambiamenti che interessano soprattutto chi non ha attivato la visualizzazione. Le famose spunte blu ci permettono di sapere se il nostro mittente abbia letto o meno il nostro messaggio, ma alcune persone preferiscono non averle. Come mai? Perché la visualizzazione si percepisce spesso come una forma di controllo, che angoscia e obbliga a rispondere il prima possibile per evitare possibili rimproveri. Ma cosa c’entra tutto questo con l’eliminazione dei messaggi inviati per sbaglio? Scopriamolo subito.

Ecco perché chi non ha le spunte blu su WhatsApp potrebbe rischiare figuracce colossali

Se fino a poco tempo fa avevamo la possibilità di cancellare i messaggi prima che il mittente li leggesse, adesso non funziona più così. Ad oggi, WhatsApp ci dà la possibilità di cancellare il messaggio anche se il nostro mittente l’ha già letto. La stessa cosa vale per le note vocali e capiamo subito che i più sfortunati sono coloro che hanno deciso di togliere la visualizzazione. Questi utenti rischiano di cancellare un audio mandato per errore, quando già l’altro lo ha ascoltato, facendo così una brutta figura.

Ecco perché chi non ha le spunte blu su WhatsApp potrebbe rischiare figuracce colossali con i suoi interlocutori. E quindi, come risolvere questo problema? L’unico rimedio è quello di stare più attenti la prossima volta che si invia un messaggio e di controllare per bene il nome sulla rubrica. Sia mai che si scambi il nostro migliore amico col datore di lavoro.