La nostra routine di bellezza per i nostri capelli include quasi sempre lo shampoo e il balsamo. A volte ci concediamo anche una maschera nutriente.

C’è però un prodotto che non deve mancare soprattutto nella routine di chi ha i capelli lunghi. Ecco perché chi ha i capelli lunghi non deve mai dimenticare di usare questo prodotto per una chioma voluminosa e sana.

Nutrire i capelli

I nostri capelli, infatti, hanno bisogno di nutrimento. Per aiutarli, soprattutto se sono secchi e sfibrati, possiamo affidarci agli oli. In commercio esistono molti tipi di olio adatti per i capelli. Il consiglio è quello di fare un impacco almeno un’ora prima della doccia.

In questo modo la chioma sarà nutrita e più sana. Questo è però particolarmente importante per chi ha i capelli lunghi. Non tutti, però, sanno perché e finiscono col fare errori che rovinano i loro capelli.

Una coccola per le chiome lunghe

Il nostro cuoio capelluto produce da sé i suoi grassi. Il sebo, che spesso assume un aspetto sporco o unto, è in realtà utilissimo per i nostri capelli. È infatti perfetto per nutrirli e mantenerli sani. Quando ci spazzoliamo i capelli, inoltre, aiutiamo questo sebo a distribuirsi lungo la chioma. Chi ha i capelli più corti e già sani può quindi fare a meno di usare l’olio prima di ogni lavaggio. Il discorso è invece diverso per chi hai capelli lunghi. In questo caso, infatti, le punte sono troppo lontane dal cuoio capelluto.

Anche spazzolando i capelli non possiamo distribuire abbastanza sebo lungo tutta la chioma. La parte finale dei nostri capelli rimane così secca e poco nutrita. Ecco perché chi ha i capelli lunghi non deve mai dimenticare di usare questo prodotto per una chioma voluminosa e sana. In questo caso è infatti importante nutrire i capelli applicando dell’olio dalle spalle in giù e concentrandosi soprattutto sulle punte. Ogni tipo di capello è diverso, quindi qualcuno avrà bisogno di un impacco prima di ogni lavaggio. In altri casi sarà invece sufficiente utilizzare l’olio ogni tanto.