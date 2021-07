Per ottenere risultati soddisfacenti nella pulizia di casa non dobbiamo avere soltanto pazienza e voglia di fare. Sono senza dubbio requisiti necessari per mantenere in ordine l’abitazione, ma ahimè non sono i soli. Per riuscire veramente ad avere sempre un ambiente a prova di ospiti, non spendendo, ogni volta un occhio della testa in prodotti, il vero segreto risiede nell’arte del riciclo.

I possibili riutilizzi

Siamo ormai tutti abituati ad utilizzare mille prodotti diversi, ognuno adatto per uno specifico compito. Se da una parte questa ampissima scelta ci torna utile, dall’altra ci fa perdere di vista un concetto importante. Ovvero, che è sempre possibile dare una seconda vita ad un oggetto che siamo in procinto di buttare nel cestino. Sono tantissimi, infatti, i possibili riutilizzi di un ingrediente o di un oggetto e, prima di gettarlo via, sarebbe utile scoprirli.

Ecco perché chi butta le bucce di limone non immagina neanche cosa si perde

Tra gli scarti che più si rivelano efficaci e utili in tante situazioni diverse, senza dubbio troviamo le bucce della frutta e le scorze degli agrumi. Non a caso, non molto tempo fa, in questo articolo, avevamo presentato uno straordinario potere delle bucce di arancia. Bene, volendo svelare un altro talento nascosto, oggi parleremo della scorza di un altro agrume e di come si rivela super efficace contro un problema diffuso e comune. Infatti, ecco perché chi butta le bucce di limone non immagina neanche cosa si perde.

Non tutti lo sanno, ma il limone si presenta come un efficace repellente contro diversi insetti e animali che solitamente popolano la casa. Ancor meglio se unito ad altri ingredienti, anch’essi in grado di allontanarli. Il suggerimento, infatti, è quello di unire in un bicchiere menta, basilico, acqua e le scorze di un limone. Mescolando il tutto e mettendo il contenitore in posti strategici in cucina e nel bagno, i risultati saranno incredibili. Non solo le le zanzare, ma anche formiche, moscerini e insetti della frutta ci penseranno due volte prima di farci visita. Il tutto grazie ad ingredienti quasi sicuramente già presenti in frigo, più uno scarto che eravamo in procinto di gettare via.