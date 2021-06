Vivere in città non vuol dire non essere a contatto con la natura. Anche se circondati da un contesto urbano e quindi da palazzi e condomini, potremmo, infatti, comunque dover risolvere dei problemi che, solitamente, accadono più frequentemente in campagna.

Basti pensare ai topi che entrano dentro l’appartamento, ai piccioni che non ci pensano ad andarsene via dai balconi e così via.

Il pian terreno

Esistono poi delle differenze da non sottovalutare anche all’interno dello stesso contesto urbano. La situazione cambia moltissimo, infatti, tra un appartamento agli ultimi piani e un piano terra.

In quest’ultimo scenario, in particolare, le possibilità di doversi trovare a risolvere problemi causati da animali sono molto più alte. Proprio per questo oggi ci concentreremo su una delle difficoltà più diffuse tra gli inquilini del pian terreno. Vediamo di che si tratta.

Ecco perché chi abita al piano terra lascia spesso un cd fuori la porta

Sia che si abbia la fortuna di avere un giardino, sia che la porta affacci direttamente su un cortile, le probabilità di trovarsi nella situazione di cui parleremo è alta.

Ci riferiamo a quando uno o più gatti, solitamente randagi, vengono quotidianamente davanti la porta di casa alla ricerca di cibo. Se per alcune persone si tratta di un avvenimento piacevole e che incoraggiano tramite il cibo, per altri si rivela un fastidio. Tra quest’ultimi, in particolare, non tutti sanno che, incredibilmente, per risolverlo esiste un metodo straordinario.

Posizionare sulla porta, o, per meglio dire appendere, un vecchio cd.

Questo oggetto, infatti, oscillando, andrà a riflettere i raggi solari, proprio grazie al materiale di cui è fatto. I riflessi si rivelano degli efficaci dissuasori visivi per i felini, i quali resteranno completamente sorpresi e spiazzati. Impauriti, non si avvicineranno più alla nostra porta.

A molti sembrerà troppo semplice per essere vero, ma ecco perché chi abita al piano terra lascia spesso un cd fuori la porta.