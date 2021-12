Durante le festività un’usanza molto sentita è quella di sparare petardi e fuochi d’artificio per le strade.

Questa tradizione, soprattutto nel nostro Paese, è molto radicata, tanto che gli artigiani pirotecnici italiani sono considerati maestri in tutto il Mondo.

Sparare i botti, comunque, è da sempre un simbolo di buon auspicio, un modo per allontanare spiriti e demoni maligni dalle città. Tuttavia, far esplodere i petardi è molto pericoloso, perché potrebbero causare incidenti e mutilazioni. Ed inoltre, potrebbe aumentare la presenza di polveri sottili nell’aria.

Come se non bastasse, essi costituiscono anche un serio pericolo per i nostri animali domestici, che potrebbero subire danni irreversibili. Vediamo quindi più nello specifico questo aspetto, analizzando anche i possibili rimedi per salvaguardare la salute dei nostri cani.

Ecco perché botti e fuochi d’artificio possono diventare un vero e proprio incubo per i nostri cani

Per quanto riguarda i cani, è risaputo che essi abbiano paura dei forti rumori. Infatti, spesso e volentieri, nei casi più gravi, il loro istinto li spinge a scappare, abbaiare, tremare, innervosirsi ed avere atteggiamenti strani. Le cause principali di queste reazioni sono essenzialmente tre.

La prima è di natura genetica, perché ogni cucciolo eredita dalla propria mamma problematiche legate alla paura ed alle insicurezze.

La seconda causa dipende da quanto il cane è socievole. Infatti, è probabile che un cane poco abituato alla presenza di rumori, nei primi mesi di vita, abbia più possibilità di reagire negativamente a tali stimoli.

Il terzo fattore è costituto dai traumi. Infatti, un rumore forte percepito anche in passato, potrebbe averlo traumatizzato per tutta la vita.

È importante precisare, però, che alcuni cani potrebbero avere paura a prescindere da questi fattori.

Cosa fare in questi casi

Specialmente durante le feste, quindi, è importante prestare molta attenzione a limitare gli attacchi di panico dei nostri amici a 4 zampe. Infatti, essi percepiscono il rumore molto più degli umani ed anche il minimo rumore potrebbe traumatizzarli. Quindi, ecco perché botti e fuochi d’artificio possono diventare un vero e proprio incubo per i nostri cani.

Cosa possiamo fare, oltre a chiudere porte e finestre?

Dunque, innanzitutto dobbiamo evitare di lasciarli all’aperto, dove potrebbero addirittura intercettare i petardi. In secondo luogo, è importante coccolarli e rassicurarli, facendo capire loro che gli siamo vicini, o giocandoci insieme. Infine, se sentono la necessità di scappare e nascondersi in luoghi “proibiti” non dissuadiamoli, perché ciò potrebbe aumentare il loro stato d’ansia.