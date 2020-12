Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il tostapane è un elettrodomestico presente nella maggior parte delle nostre cucine. Di solito lo utilizziamo per un unico e semplice motivo, tostare il pane che poi mangeremo a colazione con un filo di marmellata sopra.

In realtà però per tostare il pane esistono anche altri modi. Basta far scaldare una padella sul fornello e lasciar cuocere la nostra fetta di pane per qualche minuto su entrambi i lati.

È per questo che molti di noi ne farebbero tranquillamente a meno poiché non lo riteniamo un oggetto di fondamentale importanza.

In effetti utilizzarlo solo pe tostare una fetta di pane è abbastanza triste.

Questo perché quasi nessuno conosce tutti i modi in cui può essere utilizzato per semplificarci la nostra esperienza in cucina.

Ecco perché bisognerebbe utilizzare il tostapane orizzontalmente, andiamo a scoprirne il motivo.

Abbiamo mai pensato che se posizionassimo questo elettrodomestico in senso orizzontale potremmo cucinare qualcosa di diverso da una semplice fetta di pane?

È incredibile ma è proprio così.

Per cucinare la frittata

Ad esempio è geniale per cucinare una frittata evitando di sporcare una padella e rischiando che rimanga attaccata o che si sfaldi durante la cottura.

Come fare? Basterà innanzitutto unire tutti gli ingredienti che ci servono per la nostra frittata. A questo punto posizionare all’interno del tostapane una sola fetta di pane con sopra la nostra futura frittata. In questo modo la nostra ricetta prenderà vita in pochissimi minuti e in maniera totalmente geniale senza sporcare alcuna padella.

Per le verdure e il formaggio

Ma non solo, nessuno ha mai pensato che questo elettrodomestico fosse perfetto per grigliare le verdure. Cucinare le verdure è fondamentale in una dieta sana ed equilibrata, ma quanto tempo impieghiamo? E quanto è difficile aspettare tutto quel tempo quando si torna a casa stanchi e affamati dalla lunga giornata?

In questo modo sarà semplicissimo, veloce e pratico

Ma non scordiamoci che utilizzando il tostapane in senso orizzontale, sarà anche facilissimo far squagliare una fetta di formaggio sul pane. Potremo preparare in questo modo una merenda sfiziosa in pochissimi minuti.

Ecco perché bisognerebbe utilizzare il tostapane orizzontalmente, è incredibile ma vero.