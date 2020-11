Si sa che l’inverno è il periodo per eccellenza delle conserve. Infatti, in questi mesi, tutti hanno la tendenza a mettere da parte del cibo che possa essere conservato per un po’ di tempo. Marmellate, verdure, zucchine e quant’altro, sono cibi ottimi da mettere da parte. E, in questo caso, i barattoli di vetro sono davvero necessari. Ma è fondamentale che siano completamente sterilizzati e puliti. E ci sono dei rimedi naturali per farlo in modo eccellente. Proprio come questo: ecco perché bisognerebbe sempre mettere i vasetti di vetro nel microonde. Il risultato sorprenderà davvero chiunque!

Ecco perché si sta spargendo la tendenza di mettere i vasetti nel microonde

Mettere dei barattoli nel microonde è il modo più semplice ed efficace per sterilizzarli completamente. L’operazione richiede alcuni passaggi, ma sarà tutto molto facile. Per prima cosa, bisogna lavare i vasetti e riempirli con un po’ di acqua calda. Successivamente, bisognerà metterli nel microonde, fino al momento in cui l’acqua al loro interno non starà bollendo. Questo sarà il segnale che farà capire che è il momento di tirarli fuori. Ora, basterà lasciarli raffreddare e poi li si potrà riempire come si preferisce!

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Quindi, ecco perché bisognerebbe sempre mettere i vasetti di vetro nel microonde. Davvero geniale!

Si può anche optare per il forno o per la pentola

Altro metodo molto efficace per disinfettare i vasetti o i barattoli di vetro è quello di metterli in un forno. Basterà optare per i 130 gradi con un forno statico e, quando sarà caldo, inserire dei fogli di giornale su ogni ripiano. Ora, sarà il momento di poggiare i vasetti, lasciando che siano distanti tra loro di almeno 8 centimetri. Dopo circa mezz’ora, saranno completamente sterilizzati e pronti all’utilizzo. Ma, se il forno non è la scelta che si vuole fare, allora si può ricorrere alla buona e cara vecchia pentola. Basterà riempirla d’acqua e lasciarla bollire, e poi aggiungere i vasetti al suo interno. Dopo quindici minuti saranno più puliti che mai!

Approfondimento

Ecco perché è molto pericoloso cuocere questo cibo al forno a microonde