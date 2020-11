Fin dai primi anni di vita tutti i bambini crescono con la concezione che piangere sia sbagliato. Capita, infatti, continuamente di sentire per strada una mamma esausta che implora il figlio di smettere di piangere. Ognuno di noi da piccolo è stato quel bambino. Ed alcuni sono diventati anche genitori e si sono ritrovati a dover rimproverare il proprio figlio per il troppo piangere.

Eppure piangere è la prima cosa che un essere umano fa nella propria vita. Nei primi mesi, inoltre, quando ancora non si ha l’abilità di parlare, piangere rappresenta l’unico modo per esprimere emozioni.

Mai reprimere le emozioni

Molte persone hanno avuto un’educazione molto ferrea. Non sono pochi, infatti, quelli che diventando grandi pensano che piangere sia una cosa di cui vergognarsi e quindi da evitare. Il rischio di questo tipo di pensiero è quello di reprimere le emozioni e non riuscire mai a sfogarsi completamente. Nel momento in cui capita un dolore però, grande o piccolo che sia, questo deve essere affrontato e non evitato.

Ci sono tanti modi per poter superare un periodo difficile o un dolore, e uno dei più efficaci è quello di aprirsi con le persone vicine e, soprattutto, esprimere ciò che si prova. Non farlo, e dunque sforzarsi di non piangere, può portare molto probabilmente ad un crollo psicologico nel futuro.

Piangere, in realtà, è totalmente normale e aiuta il corpo a tirare fuori il dolore, permettendoci così di stare sempre meglio. I benefici, infatti, sono innumerevoli e, dunque, ecco perché bisognerebbe piangere almeno una volta al giorno.

I benefici del pianto

Riuscire a tirare fuori le lacrime in un momento di tristezza, ma anche di gioia o di grande divertimento, è importantissimo per la salute. Piangere, a ben vedere, dona tantissimi benefici.

Oltre a combattere il cattivo umore permette di esprimere la sofferenza e, dunque, col tempo, di sconfiggerla. Inoltre riesce a metterci in comunicazione con le persone più vicine a noi.

In alcune occasioni le parole non bastano e solamente con un gesto del genere si può far comprendere a chi è vicino l’entità dell’emozione che si sta vivendo.

Commuoversi, inoltre, riduce i livelli di stress dando al corpo una sensazione di maggiore tranquillità.

Dunque, ecco perché bisognerebbe piangere almeno una volta al giorno.