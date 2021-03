In questi giorni abbiamo visto nei supermercati le stesse scene che esattamente un anno fa ci avevano fatto rimanere totalmente stupiti. Con l’annuncio della zona rossa in gran parte delle regioni italiane infatti, moltissimi hanno assaltato i negozi di alimentari in cerca dello stesso prodotto, ovvero la farina. Durante lo scorso lockdown era del tutto introvabile, e anche negli ultimi giorni sembra essere molto difficile reperirla.

L’importanza della conservazione

Il motivo che ha portato e continua a portare tutte queste persone ad acquistare pacchi e pacchi di farina è semplice e ben comprensibile. Dovendo stare la maggior parte del tempo dentro casa, in molti si divertono a cucinare dolci, pizze, pane e tanti altri piatti. Del resto si tratta di un’ottima idea per trascorrere queste giornate, dobbiamo però fare attenzione a come conserviamo questo prodotto. La farina infatti è un alimento estremamente delicato e basta poco a farla rovinare. A questo proposito oggi vogliamo svelare un metodo di conservazione particolare, ma assolutamente efficace. Infatti ecco perché bisognerebbe mettere una buccia di arancia vicino al pacco della farina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Addio insetti

Come molti di noi sapranno non è raro trovare all’interno della farina, già pochi giorni dopo l’acquisto, dei piccoli insetti. Capita infatti spessissimo che questo prodotto non possa essere più utilizzato proprio per la formazione di questi piccoli animaletti. Al fine di prevenire tutto ciò, e quindi evitare di dover gettare la farina comprata poco prima, dobbiamo fare attenzione ad alcuni particolari, oltre a mettere in pratica alcuni consigli che tra poco daremo.

Infatti ecco perché bisognerebbe mettere una buccia di arancia vicino al pacco della farina. Innanzitutto è importante pulire bene e frequentemente la mensola in cui conserviamo la confezione. Difatti la sporcizia e l’umidità sono le prime cause della proliferazione di questi insetti. Dunque ogni due giorni leviamo il pacco per rimuovere la sporcizia dal mobile che lo contiene. Oltre a questo in tanti utilizzano anche un trucco interessante che prevede il posizionare accanto alla farina una buccia d’arancia. Difatti sembra che l’odore acre e le importanti proprietà della buccia di questo agrume infastidiscano gli insetti, prevenendone così la formazione. Si tratta di un rimedio della nonna a tutti gli effetti, ma che in molti giurano abbia risolto questo fastidioso problema. Provare per credere.