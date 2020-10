Per le amanti di gonne e vestitini, le basse temperature significano il ritorno di un importante accessorio. Si parla dei collant, ovviamente. C’è chi ama queste calze perché proteggono dal freddo con eleganza. Ma anche chi le odia, soprattutto perché tendono a durare poco. Non c’è niente di peggio che uscire di fretta e accorgersi di avere i collant già smagliati. Esiste un modo per risolvere questo problema? La risposta è sì: ecco perché bisognerebbe mettere i collant in freezer.

Il trucchetto geniale per collant sempre perfetti

Il segreto per rendere i collant a prova di smagliature è facile ed economico. Si tratta del freddo. Sembra infatti che le basse temperature siano in grado di indurire le fibre sintetiche con cui sono prodotte le calze. Ecco perché bisognerebbe mettere i collant in freezer. Chi vuole provare questo trucchetto, deve inserire le calze in un sacchetto di plastica per congelare gli alimenti. Il sacchetto contenente il collant va poi lasciato in freezer. Il tempo consigliato è almeno una notte. Al mattino, prima di indossare i collant, occorre lasciarli scongelare vicino al calorifero. Questo trucchetto della nonna funzionerebbe anche per mantenere brillante il colore delle calze. Ma non solo: il congelamento sarebbe efficace per evitare che i pelucchi dei maglioni si attacchino ai collant.

Gli altri accorgimenti per evitare le smagliature

Per un’ulteriore protezione contro le smagliature, si possono adottare altri accorgimenti. Innanzitutto, il segreto per collant a prova di strappo è la scelta della taglia giusta. Si tende a pensare che i collant più stretti abbiano un effetto contenitivo. Tuttavia, i collant troppo tesi si rompono facilmente. Meglio quindi abbondare! Anche lo spessore dei collant incide sulla loro resistenza. Le calze sotto i 20 denari sono a rischio smagliature. Infine, i collant si bucano in corrispondenza dei punti di maggiore frizione. È dunque una buona idea indossare un paio di calzini sotto i collant, se la forma delle scarpe lo permette.

Approfondimento

E se i collant sono già rotti, che fare? Se il buco è piccolo, si può passare dello smalto trasparente sui bordi. In questo modo, si eviterà che si allarghi. Altrimenti, ecco come riutilizzare in modo intelligente i vecchi collant.