Perché bisogna usare l’aloe vera per fermare la calvizie. E non solo? L’aloe vera è una pianta dalle origini antichissime, originaria dell’Africa tropicale. Il suo nome originale completo è “Aloe barbadensis Miller” ed è universalmente riconosciuta per le sue molteplici virtù benefiche. Usata da secoli come disintossicante, depurativo, antiossidante, antinfiammatorio e nutriente. Grazie alla sua ricchezza di sali minerali, vitamine e aminoacidi. Ma, a farne una pianta unica nel suo genere, l’acemanno, enzima presente nelle cellule e nei tessuti umani. L’aloe lo integra per rafforzare le difese immunitarie. Soprattutto quelle intestinali. Anticamente era usata anche dai guerrieri per curare le folte chiome, segno di forza e nobiltà. Ecco perché bisogna usare l’aloe vera per fermare la calvizie e non solo.

Rinforza i capelli e disinfetta le ferite

Può sembrare uno strano abbinamento: rinforzare il capello e disinfettare, ma è un’eredità antica. Quando infatti gli uomini si radevano coi coltelli e, allo stesso modo, si accorciavano o modellavano la chioma, non c’erano rasoi elettrici. Ecco allora che l’aloe serviva come balsamo naturale per far splendere il capello e prevenirne la caduta. Ma anche a cicatrizzare le ferite della rasatura. Ancora oggi molti prodotti per la prevenzione della calvizie sono a base di aloe vera.

Deodorante della pelle

Quando non esistevano deodoranti e profumi, l’aloe vera rappresentava un ottimo viatico contro la pelle maleodorante. Ancora oggi si può ottenere un ottimo rimedio. Basta bollirla in una pentolina, assieme al bicarbonato, all’olio di oliva e alla glicerina. Il composto ottenuto andrà custodito in un barattolo e messo in frigo. Alla bisogna sarà un ottimo deodorante naturale da usare sotto le ascelle. Senza patemi di arrossamenti e irritazioni.

Scrub per viso e mani

Freddo, intemperie, sbalzi di temperatura e smog aggrediscono quotidianamente la nostra pelle. L’aloe ci viene incontro anche in questo caso. Infatti funge da rimedio e ridando morbidezza alla pelle del viso, delle mani e del corpo. Basterà frullare assieme dell’aloe, uno yogurt, del basilico e dell’acqua di rose. Ne nascerà un vero elisir per la protezione della nostra pelle. E su questa lo spalmeremo, ottenendo subito senso di freschezza. Ecco perché bisogna usare l’aloe vera per fermare la calvizie e non solo. Al mix si potrà anche aggiungere del sapone in pezzi, bollendo il tutto per qualche minuto. Si otterrà un sapone purificante di alto livello, da mettere in frigo e usare come crema di bellezza.