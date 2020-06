Ecco perché bisogna mettere una ciotola di riso nell’armadio. Armadio e riso? Che strana combinazione. Eppure questi due elementi messi insieme creano un grande risparmio al tuo portafogli. Nell’armadio ci mettiamo i vestiti o magari anche le scarpe e a volte utilizziamo dei prodotti che assorbono gli odori e l’umidità. Magari abbiamo una casa umida e di conseguenza lo sarà anche il nostro armadio. Oppure mettiamo nel nostro guardaroba dei vestiti ancora umidi. E cosa fare per evitare che si crei un odore spiacevole nel nostro armadio o che si crei della muffa?

Ecco perché bisogna mettere una ciotola di riso nell’armadio

Come già molti sanno il riso viene utilizzato molto spesso quando accidentalmente il nostro telefono cade in acqua. Infatti un segreto è quello di inserire il nostro telefono in una bustina di riso. Il riso con le sue proprietà riuscirà ad assorbire l’acqua che è all’interno del telefono. Vale un po’ la stessa cosa per il nostro armadio. Infatti se mettete una ciotola di riso nel vostro guardaroba questo assorbirà l’umidità e i cattivi odori, facendovi dire addio a costosi deodoranti per ambienti o sacchetti profumati, perché si può fare da soli molto facilmente.

Oltre al riso potete aggiungere un po’ di olio profumato. In questo modo il riso nel vostro armadio assorbirà i cattivi odori e l’olio invece diffonderà una fragranza molto piacevole. Tutto quello che ti serve è una tazza di riso, un po’ di olio essenziale, una ciotola in cui metterlo, un pezzo di stoffa e un elastico. Mescolare il riso con 15-20 gocce di olio nella ciotola. Prendi un pezzo di tessuto e coprici la ciotola. Poi, usa un elastico per fissare il panno. Metti la ciotola di riso da qualche parte nel tuo armadio. Dopo un paio di mesi dovrai sostituire il deodorante per ambienti realizzato da te.