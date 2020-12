Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Stufi del solito caffè? Ecco una super variante, amata anche degli sportivi. Il caffè per molte persone la mattina è veramente fondamentale, senza di quello non si può veramente vivere. La mattina, oltre al caffè, per iniziare bene la giornata molti optano per il tè, poiché la teina ha lo stesso effetto della caffeina. Ma quello che è possibile fare con il caffè è totalmente diverso. Infatti il caffè si può bere anche con il cioccolato, ma non stiamo parlando della solita bevanda al cioccolato tipo Mocaccino o Marocchino, ma di tutt’altro.

Caffè e barretta di cioccolato

Questo modo di bere il caffè è molto amato anche dagli sportivi, soprattutto quelli che preferiscono svolgere l’attività fisica la mattina. Svolgere attività fisica la mattina fa molto bene al corpo, perché mette in moto i muscoli corporei regalando una sensazione unica di risveglio muscolare. All’inizio può sembrare difficoltoso svegliarsi la mattina e fare ginnastica. Ma con questo tipo di bevanda, che è un mix potente di energie, dato dalle proprietà della caffeina e del cioccolato, sarà tutto più facile. Tutto quello che serve è una macchinetta e una barretta di cioccolato. Dunque ecco perché bisogna mettere una barretta di cioccolato sopra il caffè.

Semplice procedimento

La prima cosa da fare è prendere la capsula del caffè. Inserirla nella macchinetta e avviarla. Prima di avviare il tutto però è necessario mettere sopra la tazzina una barretta al cioccolato. Una volta che si dà l’avvio, il liquido caldo andrà a sciogliere il cioccolato e acquisterà un sapore completamente diverso. Infatti ora il caffè della mattina avrà entrambi i sapori, sia di caffè sia di cioccolato. Ecco infatti perché bisogna mettere una barretta di cioccolato sopra il caffè. È possibile farlo anche con la moka, seguendo lo stesso procedimento.

