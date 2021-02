Spesso, quando si pulisce casa, per raccogliere la polvere da sotto il letto lo si sposta. Stessa cosa si fa con il divano. Ma esiste un metodo più facile per pulire quelle zone di casa. Un metodo soprattutto che non spacca la schiena. E questo richiede l’utilizzo di un collant. Ma il segreto è come lo si usa perché il trucco è tutto lì. Ed ecco perché bisogna mettere un vecchio collant sotto il letto.

Rimuovere la polvere da sotto il letto

Molto spesso con l’aspirapolvere non si riesce a pulire sotto il letto o il divano. E nemmeno con la scopa. Quindi bisogna ingegnarsi. E come rimuovere la polvere allora? Con un collant, ecco perché bisogna mettere un vecchio collant sotto il letto, perché questo vecchio indumento sarà in grado di rimuovere la polvere.

Vediamo ora come fare

Il metodo è molto semplice. Basta prendere un bastone allungabile, anche quello della scopa va benissimo. Ora bisogna legare attorno al bastone, fino a metà, il nostro vecchio collant. Una volta che è arrivato a metà bloccarlo con un elastico e il nostro raccogli polvere è pronto.

Ora sarà necessario passarlo sotto il letto, ovviamente dalla parte del collant. E subito si potrà notare come tutta polvere presente sarà attaccata all’indumento. Ogni tanto si può rimuovere la calza, rimuovere la polvere e ripetere l’operazione fino a quando non sarà più presente polvere.

Questo trucco si può adattare facilmente. Se ad esempio, non si può staccare la scopa dal bastone, ovviamente si può mettere il collant attorno la scopa e fare la stessa operazione. Oppure se si ha in casa si può usare anche il bastone raccogli polvere, ma invece di usare un panno elettrostatico si può usare un semplice collant, legato per bene alla parta inferiore del bastone. Ecco perché bisogna mettere un vecchio collant sotto il letto.

