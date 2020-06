Ecco perché bisogna mangiare il pistacchio. È alla base di uno dei gusti di gelato più amati, non sono in Italia. Questo frutto è fra i più amati dall’industria dolciaria. Ma da sempre è stato utilizzato anche nella preparazione di piatti salati, sia come aggiunta ad esempio nelle insalate, che come farcitura. Tipic il caso di panature per carne o pesce, per non parlare del croissant farcito alla crema di pistacchio. Oppure della granita di pistacchio che fanno in Sicilia. Il pistacchio, come già detto, si può mangiare sia crudo, magari come snack, sia cotto. Dovete assolutamente provare il salmone al forno con sopra i granelli di pistacchio. Anche il salmone fa benissimo all’organismo quindi i due elementi messi insieme creano il pasto perfetto per una dieta sana ed equilibrata.

Ecco perché bisogna mangiare il pistacchio?

Nel pistacchio sono presenti diverse vitamine del gruppo B, tutte vitamine cosiddette idrosolubili in quanto non possono essere immagazzinate nell’organismo, ma possono solo essere assunte tramite l’alimentazione. In particolare nel pistacchio troviamo la vitamina B6, fra i responsabili del mantenimento dell’equilibrio ormonale. Questa vitamina contribuisce, fra le altre, alla sintesi della serotonina, il cosiddetto ormone del buonumore, in grado di reagire in occasione di stati di depressione, stanchezza e insonnia. Nel pistacchio sono presenti anche la vitamina B1, o tiamina, e la vitamina B2, o riboflavina, entrambe in grado di rilasciare nell’organismo l’energia necessaria per le attività quotidiane.

Anche queste due vitamine hanno proprietà benefiche sull’umore contrastando gli stati di debolezza e condizionando in positivo l’attitudine mentale. Il pistacchio possiede anche una considerevole quantità di minerali importanti per le funzioni dell’organismo. Inoltre nel pistacchio è presente l’acido oleico, acido grasso dagli effetti benefici sul sistema cardiovascolare: aiuta a mantenere nella norma i livelli di colesterolo nel sangue e contribuisce a ridurre i valori della pressione arteriosa