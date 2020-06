Ecco perché bisogna igienizzare il condizionatore. Questi prodotti potrebbero salvarti la vita. Avete mai igienizzato il condizionatore? Bisogna pulire il condizionatore, non per la pandemia di coronavirus, ma bisogna farlo sempre se si vogliono evitare dei danni alla salute e una bolletta più light. I filtri tendono a sporcarsi, dunque richiedono una manutenzione attenta, soprattutto quando il climatizzatore viene utilizzato in maniera intensiva. Di solito la loro pulizia avviene una volta l’anno, ma in certi casi è meglio farla almeno due o tre volte. Risulta essere un’operazione fondamentale, perché un filtro sporco facilita la proliferazione di batteri, i quali andranno poi ad invadere gli ambienti domestici. I filtri sporchi possono anche causare un aumento della spesa elettrica. Quindi perché pagare di più e stare male quando si possono pulire con molta facilità?

Ecco perché bisogna igienizzare il condizionatore. Questi prodotti potrebbero salvarti la vita

Esistono vari modelli di condizionatori, come ovviamente anche tanti prodotti. Il prodotto base che però abbiamo tutti in casa è l’acqua. Infatti leggendo il foglio illustrativo potete smontare i filtri del condizionatore e lavarli sotto l’acqua fredda con un po’ di sapone. Una volta lavati dovrete asciugarli accuratamente perché non possono essere messi di nuovo al lavoro se bagnati.

Esistono anche dei prodotti ad hoc

Ma c’è ancora qualcosa che puoi fare per igienizzare il condizionatore e per migliorare la qualità dell’aria in casa. Ed è qualcosa di molto più veloce. Nello specifico, puoi acquistare degli igienizzanti per condizionatori. Questi prodotti vengono infatti progettati per una totale igienizzazione dei filtri, e sono in grado di agire anche contro gli accumuli di catrame. Inoltre, sono molto efficaci contro le muffe e i funghi. Molti di questi prodotti non richiedono la rimozione del filtro perché basterà spruzzare il prodotto all’interno del bocchettone. Se volete fare un lavoro più certosino, vi consiglio di smontare i filtri e lavarli a mano alla vecchia maniera.