Nelle calde sere estive addormentarsi sembra impossibile. Eppure esiste un semplice trucco che può aiutare. Anche se sembra controintuitivo: si tratta di indossare le calze a letto. Pare assurdo, ma è confermato dagli esperti. Ecco il motivo.

Ecco perché bisogna dormire con i calzini anche d’estate

In molti dormono con i calzini d’inverno. C’è chi è più comodo e si sente più al caldo. C’è chi invece li trova insopportabili. Ma quasi nessuno indossa i calzini d’estate.

Eppure sono utili, soprattutto quando addormentarsi sembra impossibile. Per esempio, per via della calura estiva. Indossare i calzini, infatti, tiene i piedi al caldo. Ciò fa sì che si dilatino i vasi sanguigni e il resto del corpo si raffreddi. Per il cervello è il segnale che è ora di dormire.

Tenere i piedi al caldo, dunque, può ridurre il tempo che serve per addormentarsi. Anche la qualità del sonno migliora. Ecco perché bisogna dormire con i calzini anche d’estate!

Lo studio scientifico

Che i calzini aiutino ad addormentarsi non è solo un rimedio della nonna. Si tratta di un fatto provato dagli scienziati.

Un gruppo di esperti ha infatti realizzato uno studio sugli effetti di dormire con le calze. Gli scienziati hanno scoperto che i calzini non solo riducono il tempo necessario per addormentarsi. Aiutano anche a dormire più a lungo e ridurre i risvegli durante la notte.

In compenso, non ci sono variazioni significative della temperatura corporea. Si possono quindi indossare i calzini per dormire anche d’estate.

Attenzione, però, a non indossare calze troppo strette. Queste possono rendere difficoltosa la circolazione del sangue. Meglio calze comode e sottili. Per esempio in cotone, in lana o di cachemire.

Tuttavia, esistono persone che utilizzano i calzini non per addormentarsi meglio. Piuttosto, perché hanno costantemente freddo ai piedi. In questo caso è meglio rivolgersi al medico: potrebbe trattarsi di un sintomo di problemi più gravi.

