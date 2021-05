Bere troppo fa male? Sì, e non solo a noi. È assodato che il consumo eccessivo di alcool abbia effetti deleteri sulla salute dell’uomo. Infatti, l’alcol è una sostanza tossica che porta alla dipendenza e che può causare il cancro e diversi altri problemi.

Oltre ad interferire con il lavoro e le relazioni con altre persone, può causare problemi di salute come la cirrosi epatica, o danni al cervello.

Ma non solo! Nei prossimi paragrafi vedrete come bere troppo alcol faccia malissimo non solo a chi beve, ma anche a chi gli sta vicino.

Alcol e relazioni

Nei mammiferi e quindi anche nell’uomo, l’alcol è capace di alterare il funzionamento del sistema nervoso centrale. Di conseguenza, esso diminuisce le inibizioni ed influenza le emozioni, i pensieri e la capacità di giudizio.

Chi consuma troppo alcol, infatti, spesso agisce senza pensare alle conseguenze, o è più violento del solito.

Ma soprattutto, è stato provato con degli studi in laboratorio che il consumo eccessivo di alcol rende più infedeli.

Questo non dovrebbe sorprendere, infatti esistono molte molecole in grado di cambiare il nostro comportamento sociale. Alcune lo fanno in meglio, come le endorfine, altre purtroppo in peggio.

Ecco perché bere troppo alcol fa malissimo non solo a chi beve ma anche a chi gli sta vicino

In uno studio condotto sulle arvicole, piccoli roditori del Nord America che tendono ad accoppiarsi per la vita, è stato evidenziato come l’alcol influenzi le relazioni. Infatti, dopo un consumo elevato di alcol, le arvicole cambiavano atteggiamento sociale.

Lei cercava un compagno, lui guardava le altre sperando in una conquista. Questa scenetta non è però unica dei roditori, ma accomuna tutti i mammiferi, incluso l’uomo.

Certamente, il cervello dell’uomo e quello dei roditori sono diversi. Comunque, in altri studi si vede come arvicole e uomo abbiamo un simile comportamento sociale e di coppia.

In definitiva, tutti reagiscono differentemente ad un eccesso di alcol, ma in generale l’alcol ci fa agire in modo diverso dal normale. Ecco perché occorre fare attenzione a non abusarne, per il proprio benessere e per quello dei nostri cari.