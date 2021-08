Estate tempo di grandi bevute di acqua e bibite rinfrescanti per idratarci e lenire quel fastidioso senso di caldo. Attenzione però che, di pari passo all’aumento del consumo di bibite zuccherate, sono in aumento anche alcuni tipi di malattie. Secondo alcuni studi pubblicati sul British Medical Journal e prontamente ripresi dall’AIRC, gli effetti negativi di queste bevande cadrebbero pesantemente sul nostro organismo. Ecco perché bere troppi di questi gustosi succhi ci espone al rischio di tumori.

Un’indagine che ha coinvolto ben 100.000 persone

Se ne sono occupati per primi alcuni medici e scienziati francesi che, dopo mesi di analisi su oltre 100.000 persone hanno evidenziato che:

aumentare il consumo di succhi zuccherati e abusarne comporterebbe in alcuni casi un aumento anche di quasi il 20% delle possibilità di ammalarsi di cancro.

Ancora più alta la percentuale del tumore femminile al seno che si eleverebbe fino al 22% assumendone in abbondanza.

Particolarmente significativo il fatto che in questa indagine sotto accusa ci siano i succhi e per una volta non le classiche bibite zuccherate e piene di additivi. Non rimangono comunque immuni alle critiche perché nei pazienti che le consumano si nota un aumento esponenziale dei livelli di glicemia nel sangue. Ecco, quindi che secondo i ricercatori francesi ridurre pesantemente il consumo di queste bevande abbasserebbe in proporzione anche la possibilità di ammalarci.

Cosa bere quindi per stare bene e non rischiare

Cosa possiamo quindi bere per non rischiare anche in questo campo dell’industria alimentare? I consigli sono sempre quelli:

tanta acqua e acqua e limone;

succhi di frutta fatti in casa con prodotti freschi;

succo di pompelmo, limone e arancia fatti in casa;

tè nero e verde non zuccherati;

tisane a base di erbe e piante naturali.

Non facciamoci comunque prendere dall’ansia perché lo studio sopra citato parla di abuso di bibite, non uso moderato. Sicuramente bere troppe bibite industriali non fa bene per tanti motivi, ma un bicchiere al giorno in una dieta equilibrata e in una vita attiva è meno incisivo.

