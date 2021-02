Ottime notizie per tutti i caffè-dipendenti. La bevanda più amata dagli italiani ha un inaspettato beneficio per la salute. Lo svela un recente studio scientifico. Ecco perché bere il caffè tutti i giorni allunga la vita.

Cosa svela lo studio dell’American Heart Association

Le malattie del cuore sono la principale causa di decesso in Italia e nel mondo. Lo confermano i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: si tratta del killer numero uno a livello globale negli ultimi venti anni. Per vivere più a lungo, dunque, è importante proteggere il cuore e il sistema circolatorio. Fortunatamente, la bevanda più amata dagli italiani è un prezioso alleato in questo senso.

La buona notizia arriva da un recente studio dell’autorevole American Heart Association. Gli esperti hanno analizzato i dati riguardanti più di 21.000 partecipanti adulti. I risultati sono sorprendenti: una o due tazze di caffè al giorno riducono il rischio di arresto cardiaco. Ecco perché bere il caffè tutti i giorni allunga la vita.

Non tutti i tipi di caffè hanno gli stessi benefici

Secondo il professor Kao, fra gli autori dello studio, i risultati ribaltano i pregiudizi negativi sul caffè. Spesso, infatti, la bevanda è considerata pericolosa per la salute. In molti la associano alle palpitazioni o all’aumento della pressione cardiaca. Invece, è potenzialmente benefica. Tuttavia, come ricorda l’esperto, non bisogna dimenticare che per ridurre il rischio di attacco cardiaco è importante anche fare sport, perdere peso e smettere di fumare.

Inoltre, non tutti i tipi di caffè sono ugualmente benefici. Gli stessi effetti positivi non riguardano, infatti, chi beve il caffè decaffeinato. Inoltre, lo studio insegna a preferire il caffè amaro, senza aggiunta di zucchero o latte.

I beveroni al caffè con contenuti elevati di zuccheri e grassi sono, invece, da evitare. Anche il metodo con cui si prepara il caffè può fare la differenza: espresso, turco, alla francese, americano… Queste bevande non sono tutte uguali. Un altro studio, infatti, svela qual è il tipo di caffè più salutare.