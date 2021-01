Ecco perché anche bere un bicchiere di vino bianco fa bene alla salute

Il vecchio adagio sostiene che “bere un bicchiere di rosso al giorno fa campare 100 anni!”. Detto così, però, può anche suonare come una discriminante per il bianco e il rosato. Non dobbiamo infatti dimenticare che anche le altre qualità, assunte con assoluta moderazione, contengono degli antiossidanti utili alla protezione delle nostre cellule e preposti a impedire l’avanzare di alcune malattie. Ecco perché bere anche un bicchiere di vino bianco fa bene alla salute, come spiegano i ricercatori dell’Università di Buffalo, USA.

L’assunzione moderata

Premettiamo e ricordiamo che potremo godere dei benefici del vino, di qualità, e, magari del contadino, assumendolo con moderazione. E, in merito al termine moderazione, ci allineiamo ai medici stessi che ne consigliano al massimo un bicchiere a pasto. Oltre, passiamo dai benefici ai guai. Detto ciò, ecco i 5 punti a favore del vino bianco, secondo l’università americana:

è antiossidante;

fa bene al cervello;

rinforza i muscoli e le ossa;

protegge i polmoni;

è nutriente.

Vediamo nello specifico queste caratteristiche.

Antiossidante e benefico per il cervello

Abbiamo sopra accennato che anche il vino bianco, e, non solo il rosso, contiene gli antiossidanti in grado di impedire l’invecchiamento cellulare. L’acido fenolico, sostanza tipica del vino, infatti, proteggendo le cellule cerebrali dall’invecchiamento e dall’insorgere di alcune malattie degenerative collegate, mantiene il cervello giovane e attivo.

Rinforzo delle ossa e aiuto dei polmoni

Oltre all’acido folico, c’è un’altra sostanza tipica di questa bevanda che fa bene a ossa e muscoli: il resveratrolo. Un’assunzione, seppur limitata, attraverso un bicchiere di vino a pasto, rinforza la struttura portante del nostro fisico. Non solo, perché è in grado anche di erigere una barriera difensiva che protegge i polmoni dalle malattie del sistema respiratorio.

Vitamine e minerali

Non dimentichiamo che il vino, anche quello bianco, contiene vitamine e minerali, in particolare: fluoro, potassio e fosforo. Tutti nutrienti di cui il nostro organismo ha bisogno per le sue attività quotidiane. Ecco perché anche bere un bicchiere di vino bianco fa bene alla salute del nostro corpo. Non solo vino, ma anche e soprattutto tè, per prevenire e rinforzare il nostro organismo, come spieghiamo nell’articolo di approfondimento.

