L’8 marzo è la data in cui si celebra la Giornata Internazionale (dei diritti) della donna. Volgarmente conosciuta come “festa della donna”, in realtà, questa ricorrenza, vuole sottolineare la parità dei diritti tra uomo e donna.

Non solo, chi manifesta e chi si attiva per gli eventi dell’8 marzo evidenzia la volontà di superare e risolvere annose questioni che sono ancora attuali. Pensiamo ai femminicidi, al soffitto di cristallo e alle varie disparità salariali

Tuttavia, in Italia c’è una tradizione ben radicata nel costume popolare. Stiamo parlando, infatti, del regalo della mimosa alle madri, fidanzate, sorelle o amiche. Ma perché si regala proprio una mimosa e non un altro fiore? Oggi ProiezionidiBorsa cerca di rispondere a questa domanda. Ecco perché alle donne si regala proprio la mimosa e non altri fiori l’8 marzo.

Una storia tutta italiana

Partiamo da un presupposto. Il regalo della mimosa sembra proprio essere una storia tutta e solo italiana. Per capirlo, dobbiamo tuffarci nella storia e precisamente nel 1946. A guerra finita, con il referendum sulla forma dello Stato (Monarchia o Repubblica) in corso, tre membri dell’Unione Donne italiane avanzarono un’idea vincente. Infatti, Noce, Mattei e Montagnana stabilirono che d’ora in avanti il simbolo delle lotte femminili sarebbe stato una mimosa. Tutte le donne che facevano parte dell’Unione Donne Italiane votarono sì a questa proposta, per svariate ragioni.

In primo luogo è un fiore che fiorisce tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, perfetto quindi per questa celebrazione. Inoltre, è un fiore economico che tutti si possono permettere di comprare. Non solo regalare, proprio comprare, e disporre sui balconi di casa, come simbolo di appartenenza a questa linea di pensiero.

Infine, molti dicono che la mimosa è un fiore resiliente che riesce a fiorire anche con terreni poveri di nutrienti ed acqua. Si tratta di un fiore che riesce a svilupparsi quasi ovunque, dimostrando una forza comparabile a quella delle donne. Ecco perché alle donne si regala proprio la mimosa e non altri fiori l’8 marzo.