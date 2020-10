Siamo abituati a pensare che il nostro colore di capelli influisca su quello di tutti i peli del nostro corpo. Eppure ci sono persone bionde con le sopracciglia scure e persone con i capelli neri e peluria bionda. I casi più curiosi e diffusi sono, però, forse quelli degli uomini con i capelli scuri e la barba rossa. Eccone il perché.

I geni che determinano il colore dei nostri capelli

Uno studio condotto dalla Penn University ha svelato il mistero dei colori dei nostri capelli. Questi sono, infatti, il risultato di un cocktail di melanine che donano diverse tonalità alla chioma.

Se è vero che per avere un determinato colore dobbiamo avere il gene corrispondente, non sempre questo apparirà come dominante. I capelli scuri sono dati da una maggiore quantità di eumelanina. È invece la feomelanina a definire i colori più chiari. La tricosiderina, infine, è responsabile del rosso tipico della Isole Britanniche.

Il risultato finale sta quindi nelle proporzioni tra queste melanine. Ecco perché alcuni uomini hanno la barba rossa e i capelli scuri. Ma questa spiegazione non basta, bisogna addentrarsi anche nel mondo dei geni.

Ecco perché alcuni uomini hanno la barba rossa e i capelli scuri

Sono i geni, infatti, a determinare, o meno, la presenza di barba rossa e capelli scuri. Il gene MC1R ha, infatti, il compito di codificare una proteina che trasforma la melanina dei capelli rossi in quella dei capelli scuri. Quando questo è affetta da mutazioni non riesce a fare il suo lavoro a dovere. Si riscontrano sono casi, quindi, in cui il gene MC1R si manifesta in modo diverso in diverse aree del corpo.

Questo, però, avviene solo quando è presente il gene rosso. E quindi si hanno antenati che erano rossi. Ciò risulta in ciocche di colore rosso nei capelli oppure nella presenza di colori diversi in diverse aree del corpo. In questi casi, infatti, il gene codifica le proteine in modo diverso sulla testa e sul viso, dando così, come risultato, due miscele diverse di melanine e due colori diversi.