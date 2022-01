Il mal di testa è un problema che accomuna molti individui e può essere causato da diversi motivi. Ci sono alcune persone che con una certa frequenza accusano un forte mal di testa dopo aver pranzato o cenato.

Ecco perché alcuni soffrono di mal di testa dopo aver pranzato e a cosa prestare attenzione per non stare male. Se abbiamo notato che questo sintomo si presenta dopo aver mangiato, è possibile che il colpevole sia da ricercare nel bicchiere di vino che beviamo solitamente.

I solfiti nei vini

La causa dei frequenti mal di testa potrebbe essere causata dai solfiti, che sono sempre più presenti nei vini e in alcuni anche in modo massiccio. I solfiti vengono aggiunti al vino per preservarlo dai batteri e dai lieviti. Questi sono già presenti naturalmente durante il processo di fermentazione del vino. Successivamente ne vengono aggiunti altri, per evitare che il vino si ossidi e vada in aceto.

Il limite imposto dalla comunità europea sulla presenza dei solfiti nel vino è di 160/mg per litro nei vini rossi, e 210/mg nei vini bianchi. È sempre consigliabile leggere le etichette dei vini che acquistiamo, e controllare la quantità di solfiti presenti. La quantità minima di solfiti è di 11/mg, per cui sotto il limite di 10/mg non troveremo nessuna dicitura che ci indichi la loro presenza.

Purtroppo esistono molte persone che soffrono di allergia ai solfiti e ne sono inconsapevoli. Il mal di testa è la conseguenza più leggera ma si possono presentare anche sintomi come arrossamento della pelle, nausea, dolore addominale, vertigini e bronco costrizione.

Quali vini scegliere

In questo caso, la soluzione migliore è optare vini biologici, rossi secchi o bianchi secchi, che hanno un contenuto minore di solfiti.