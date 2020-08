Molti contribuenti non percepiranno un assegno pensionistico più alto ed ecco perché alcune pensioni INPS non riceveranno il rimborso 730. Esiste una ragione precisa per cui alcuni pensionati potranno godere di un rateo più consistente nel mese di settembre. L’arrivo dei rimborsi Irpef garantisce difatti a i pensionati una somma di denaro più alta del solito. Ciò perché con la procedura di conguaglio Irpef al contribuente possono spettare rimborsi o tagli per imposte ancora da versare.

Chi attende di ricevere rimborsi si chiede se dovrà preventivare dei ritardi nella percezione delle somme che gli spettano. Gli esperti di Proiezionidiborsa vi ricordano che il calendario delle scadenze e dei pagamenti ha subito profonde modifiche proprio a causa del coronavirus. Ecco perché alcune pensioni INPS non riceveranno il rimborso 730 e dovranno attendere ancora un mese o più. Nell’articolo “Quando arriva il pagamento delle pensioni INPS di settembre 2020?” i lettori troveranno informazioni sulle date di erogazione.

Ecco perché alcune pensioni INPS non riceveranno il rimborso 730

A settembre potranno ricevere un assegno pensionistico più alto per la presenza del rimborso Irpef solo i contribuenti previdenti. Con ciò si intende dire la restituzione del denaro che il contribuente ha versato in più dipenderà dalla data di presentazione del modello 730. Se l’invio della dichiarazione dei redditi risale a luglio o metà agosto scorsi allora si potrà ricevere il rimborso nel cedolino di settembre.

A conferma di ciò conviene ricordare che ha già ricevuto il rimborso 730 il contribuente che a giugno 2020 ha inoltrato il modello 730. Ciò perché occorre del tempo affinché l’Agenzia delle Entrate provveda ad elaborare la procedura di conguaglio. Dopo l’elaborazione dei dati fiscali, l’INPS riceve notifica che autorizza il rimborso e procede così all’erogazione dell’importo spettante. L’INPS dispone il pagamento delle pensioni all’incirca 10 giorni prima della data di accredito bancario e anche meno per il ritiro dei contanti. Ne consegue che non riceverà il rimborso 730 nel rateo di settembre il contribuente che si attarda nella presentazione della situazione reddituale.