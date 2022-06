Arriva sempre la fatidica richiesta da parte dei figli di avere un animale domestico. Non siamo sempre costretti a comprare il nostro futuro compagno a quattro zampe. Possiamo ricadere su una scelta più altruista e fare una gita al canile o gattile locale. Spesso, però, prendiamo in considerazione i cuccioli. Questo per diversi motivi. In primo luogo, il fatto che pensiamo abbiano una vita più lunga e possano tenere compagnia ai nostri figli durante la crescita.

Avere un gatto adulto, inoltre, può sembrare molto più problematico. Per esempio una salute più delicata e quindi visite più frequenti e costose dal veterinario. Scopriremo, invece, che adottare un amico a quattro zampe adulto, ha molti più vantaggi di quanto si creda.

Un carattere più calmo

Per prima cosa gli animali adulti sono meno propensi a distruggere mobili e divani. I cuccioli, invece tendono a mordere oggetti, perché stanno mettendo i denti. Inoltre, gli animali adulti sono comunque giocherelloni, ma molto più calmi. Preferiscono passare il tempo con gli umani oppure a riposare, piuttosto che divertirsi a distruggere la casa da soli. Soprattutto per chi ha figli piccoli, avere un gatto adulto significa anche una maggior sicurezza. L’indole generalmente più calma garantirà meno incidenti attorno ai bambini. Ecco perché adottare cani e gatti adulti è sicuramente consigliato per una famiglia.

Gatti e cani adulti hanno, inoltre, un carattere già formato. Quindi, sappiamo già come si comporteranno nei confronti di altri animali e umani. Generalmente, i volontari di canili e gattili sapranno già darci delle informazioni utili per conoscere a fondo l’animale che tra poco ospiteremo. I cuccioli stanno ancora formando la propria personalità e potrebbero essere difficili da gestire. Soprattutto nel caso in cui sia la prima volta che ci occupiamo di un animale.

Ecco perché adottare cani e gatti adulti è più sicuro per una famiglia con bambini piccoli più 3 motivi inaspettati

Al contrario di quello che tutti pensano, cani e gatti adulti faranno molte meno visite dal veterinario. Questo perché vaccini e controlli iniziali sono già stati fatti, come spesso anche la sterilizzazione. Sapremo già se e quali tipi di problematiche fisiche hanno e sapremo attrezzarci di conseguenza.

Ultimo, ma non meno importante, si fa del bene. Un animale adulto in gattile o canile è purtroppo risultato di una storia triste. Accoglierlo nella propria famiglia significa anche dargli nuova speranza. Saranno molto riconoscenti del gesto e doneranno un amore incredibile ai propri padroni. Ricercano molto di più l’affetto dei padroni e ne apprezzano di più la compagnia. Se si cerca un nuovo componente della famiglia, proviamo a dare un’opportunità anche ad animali adulti.

