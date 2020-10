Il piacere di sera di sedersi sul divano, magari circondati dalla propria famiglia e vedersi un bel film, è davvero impagabile. Il divano ha raggiunto, in questi ultimi anni, una tale importanza all’interno della casa, da giustificare un business di milioni di euro. Possiamo realmente sostenere che, in un ambito economico in difficoltà come quello dei mobili, divani e poltrone sono andati controcorrente. Oggi, acquistarli è sempre più facile e conveniente, approfittando anche delle offerte e delle rottamazioni. In questa importante nicchia di mercato, in cui l’Italia primeggia, c’è un materiale sempre più apprezzato. Come vedremo in questo articolo dei nostri Esperti di Pdb, ecco perché adesso quasi tutti comprano divani in ecopelle.

Tutti i suoi pregi

Prima di analizzare la struttura di questo materiale, vediamone subito tutti i suoi pregi e perché giustifica le sue vendite:

a) resistenza;

b) durata;

c) robustezza;

d) comodità;

e) design;

f) migliore inibizione ai batteri;

g) traspirazione;

h) capacità di contrastare l’umidità e gli sbalzi di temperatura.

In sostanza, come potete vedere, l’ecopelle ha tutta una serie di caratteristiche che ne fanno ormai una leader di mercato.

Ecco perché adesso quasi tutti comprano divani in ecopelle. La sua pulizia

Tanto l’ecopelle è robusta, quanto però va curata per continuare a dare il meglio di sé. Non spaventatevi, però, perché, a differenza di molti altri tessuti, per lavarla, basta semplicemente un po’ di acqua e sapone di Marsiglia. Se volete utilizzare l’aspirapolvere per rimuovere la polvere, non preoccupatevi perché il tessuto è comunque particolarmente resistente.

Ecopelle e similpelle

Quando decidete di acquistare un divano in ecopelle, state attenti a non sbagliarvi con la similpelle. Infatti, il materiale di cui vi stiamo parlando è naturale, con una conciatura e una lavorazione che seguono determinati standard di sicurezza ambientale. La similpelle, invece, derivando direttamente dal petrolio, è un materiale sintetico e di valore nettamente inferiore. Purtroppo, in commercio ci sono delle imitazioni di ecopelle in similpelle anche di pregevole fattura. Tuttavia a fare la differenza, oltre al materiale, è anche il prezzo finale.

