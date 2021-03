Quando parliamo di yoga, pensiamo tutti alla tradizionale attività di rilassamento fisico e mentale. Ma davvero in pochi sanno che questa nobile arte orientale è anche in grado, se svolta bene, di farci perdere qualche chilo. Ecco perché adesso molti praticano lo yoga anche per dimagrire, a maggior ragione con i centri sportivi chiusi. Vediamo assieme ai nostri Esperti perché questa meditazione è in grado di eliminare lo stress, ma anche di aiutare la nostra bilancia.

Non solo contributo fisico ma anche mentale

Lo yoga è in grado di farci dimagrire non solo se lo facciamo in maniera particolarmente dinamica, ma anche perché contribuisce, a livello mentale, a cercare l’equilibrio a tavola. Non dobbiamo assolutamente ricondurre la cucina indiana allo yoga, così come la vediamo pubblicizzata nei ristoranti o in televisione. Questa non è la dieta indiana dello yoga, ma lo street food adattato ai gusti e alle esigenze occidentali. E, lo stesso concetto, possiamo applicarlo se abbiamo visitato quei luoghi e siamo rimasti affascinati dalle bancarelle e dai carrettini che abbondavano di fritto. La cucina della vera tradizione yoga è tutta un’altra cosa. Ecco perché adesso molti praticano lo yoga anche per dimagrire.

L’insieme delle forze

Dimagrire con lo yoga parte dai famosi tre strati che formano l’energia del nostro fisico:

il corpo;

la mente;

l’anima.

Anche uno solo di questi tre che non sia in equilibrio, o sia, sbilanciato non ci permetterà di raggiungere l’obiettivo dimagrimento. Tornando al discorso pratico dell’eliminazione delle calorie in eccesso attraverso lo yoga, ricordiamo che questa disciplina vanta parecchie posizioni. E, per riuscire a farle, contorcendo il corpo, dobbiamo contare su una buona muscolatura che ci aiuti.

Per formare i muscoli, dobbiamo per forza allenarci e, per allenarci, bruciamo i grassi. Ricordiamo anche che lo yoga è respirazione profonda. E, respirare profondamente significa aumentare e migliorare il livello della circolazione sanguigna, elevare metabolismo e digestione. Quindi, dimagrire. Una catena complessa, ma non complicata, che però ha bisogno di tutta la nostra concentrazione e la nostra volontà per applicarci a 360 °.

